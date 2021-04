Polizei zieht berauschten Autofahrer in Brück aus dem Verkehr

Brück

Das auffällige Verhalten eines Autofahrers machte die Polizei stutzig. Am Sonntag gegen 13.15 Uhr kontrollierten die Beamten daraufhin in der Brücker Straße des Friedens den Mann am Steuer eines Citroën genauer.

Er war berauscht in der Stadt gestoppt worden. Ein Drogentest vor Ort bestätigte die Vermutung der Beamten. Der Test reagierte positiv auf den Konsum von Amphetamine. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Diese fand für den Kraftfahrer im Krankenhaus Bad Belzig statt.

Die Polizisten untersagten dem berauschten Autofahrer sofort die Weiterfahrt. Nun bekommt der Drogenkonsument noch Post von der zentralen Bußgeldstelle in Gransee. Die bearbeitet die Ordnungswidrigkeit nach einer Anzeige durch die Polizei.

Von MAZ