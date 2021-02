Borkheide

Vor drei Jahren hat es Paulina Cygaro und Mecit Genc nach Borkheide verschlagen. Das Paar lebte vorher zehn Jahre im Zentrum von Berlin, sehnte sich nach Ruhe und Erholung. „Wir haben außerhalb der Stadt eine Wohnung gesucht und sind in der Gegend etwas herumgereist“, berichtet die gebürtige Polin. Durch Zufall führte ihr Weg durch Borkheide.

24 Nationalitäten leben in Borkheide Insgesamt 24 Nationalitäten leben in der beschaulichen Waldgemeinde Borkheide, die etwa 2000 Einwohner zählt. Folgende Staatsangehörigkeiten gibt es in Borkheide: afghanisch (2), syrisch (7), belgisch (1), brasilianisch (1), bulgarisch (2), chinesisch (2), eritreisch (1), französisch (3), honduranisch (1), indisch (1), kenianisch (1), kosovarisch (1), litauisch (1), österreichisch (1), polnisch (8), moldauisch (1), rumänisch (1), russisch (4), serbisch (2), thailändisch (1), türkisch (1), ukrainisch (5), ungarisch (1) und vietnamesisch (1).

Verliebt haben sich beide in die beschauliche Waldgemeinde mitten im Fläming an einem wunderschönen Herbsttag, berichten beide. „Wir schätzen hier die Nähe zur Natur, aber gleichzeitig auch die gute Verkehrsanbindung nach Berlin.“ Das ist gerade für den 52-jährigen Mecit wichtig, der als Kraftfahrer viel in Michendorf, aber auch Falkensee arbeitet. „Im Moment arbeite ich für den Winterdienst“, sagt der gebürtige Türke.

Bevor sie und ihr Mann nach Berlin zogen, wohnten sie in einem kleinen Ort bei Dortmund. Doch die Arbeit verschlug beide in die Hauptstadt. Heute können sich Paulina Cygaro und Mecit Genc nicht mehr vorstellen, in Berlin zu leben. „Wir vermissen gar nichts. Wenn ich jetzt nach Berlin fahre, bekomme ich Kopfschmerzen“, sagt Paulina, der es trotzdem am Anfang etwas schwerfiel, in Borkheide anzukommen. „Mir fehlten zu Beginn die Geschäfte und die Leute. Die Straßen in Borkheide sind schon leer“, sagt die 42-Jährige.

Verbringen viel Zeit im Garten

Ihre Wohnung teilen sie mit einer zweijährigen Maine-Coon-Katze, einer amerikanischen Waldkatze, berichten beide. „Aslan wiegt acht Kilogramm.“ Zu ihrem Reich gehört noch ein etwa 600 Quadratmeter großer Garten, in dem sie ab dem Frühjahr bis in den Herbst hinein viel Zeit verbringen. „Wir lieben Blumen, vor allem Rosen und Begonien. In unserem Garten ist auch eine zwei Meter große Drachenbegonie“, sagt Paulina stolz.

Ihre Familien leben in Polen und in der Türkei. Mecit Genc hat seine Eltern, die mittlerweile wieder in der Türkei leben, seit drei Jahren nicht mehr gesehen. Paulina telefoniert oft mit ihren Eltern, die sie auch schon öfter in Borkheide besucht haben. „Meine Eltern kommen gerne hier her. Es gefällt ihnen hier“, sagt sie.

Runde grün-gelbe Paprika

Doch die Pandemie zwingt die Familien aktuell dazu, ihren Kontakt auf lange Telefonate zu reduzieren, berichtet das Paar. Doch auch wenn das Reisen wieder möglich ist, sind Fahrten nach Polen zu ihrer Familie schwierig, sagt Paulina. „Aslan hat große Angst, mit dem Auto zu fahren. Selbst Fahrten zum 15 Kilometer entfernten Tierarzt sind schwierig.“

Auf dem Tisch im Haus Cygaro und Genc finden sich sowohl türkische als auch polnische Gerichte. „Wenn ich in Berlin bin, kaufe ich in einem türkischen Geschäft kleine, runde grün-gelbe Paprika, die ich mit Reis und Rindfleisch fülle“, sagt die Wahl-Borkheiderin. Vor allem genießt das Paar gerade zur heißen Jahreszeit das köstliche türkische Erfrischungsgetränk aus Joghurt, Wasser und Salz, das sie selbst zubereiten. „Das gibt es aber mittlerweile auch im Netto zu kaufen“, sagt Mecit Genc.

Paulina Cygaro und Mecit Genc mit ihrer Katze Aslan. Quelle: privat

Das polnisch-türkische Paar fühlt sich sehr wohl in Borkheide. „Wir wurden sehr gut aufgenommen. In Berlin haben wir uns als Ausländer gefühlt, hier in Borkheide haben wir nicht das Gefühl“, betonen beide. Ob sie tatsächlich im Fläming auch alt werden, steht noch in den Sternen.

Beide können sich vorstellen, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Aber wohin? Nach Polen oder in die Türkei? „Da, wo wir dann näher dran wohnen“, sagt Paulina Cygaro mit einem Augenzwinkern. Das Paar wünscht sich, in den eigenen vier Wänden zu wohnen und hoffen, dass sie ihren Traum in der beschaulichen Waldgemeinde erfüllen können.

Von Johanna Uminski