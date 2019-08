Borkheide

Blubbernde Motoren, blank geputzte Karosserien und liebevolle Inneneinrichtungen: Rund 60 Oldtimer fanden jüngst den Weg in die Waldgemeinde. Die Teilnehmer der Potsdam Classic legten auf ihrem zweitägigen Ausflug von Klaistow nach Quedlinburg einen Zwischenstopp auf dem Firmengelände von Stoof International ein.

Zu sehen war unter anderem eine sondergeschützte Limousine, die vom Beschuss-Amt mit bis zu 500 Schüssen auf ihre Sicherheit getestet wurde. Die Fenster des Autos haben eine Glasstärke von 72 Millimetern und die Karosserie eine Stahlstärke von zehn Millimetern.

Mit einer amerikanischen Schönheit sind Julia Ehlert und Malte Virbom-Ehlert von Velten nach Borkheide gekommen. Das Paar fährt einen petrolblauen Charger R/T, der 1970 gebaut wurde. „Wenn man sich einmal in einen Ami gesetzt hat, kommt man davon nicht mehr weg“, sagt Malte Virbom-Ehlert, der Oldtimer in seiner Werkstatt in Velten restauriert.

Die Form sei einzigartig, sodass man sich individuell abheben könne, so der Geschäftsführer der Oldtimer-Werkstatt. „Jedes Auto ist komplett anders und riecht auch anders.“ Von der Form, dem Klang und Geruch der Oldtimer ist Julia Ehlert fasziniert. „Alles, was die Sinne stimuliert, versuche ich auf der Leinwand aufzufangen“, sagt die Künstlerin, die Automobile und Malerei miteinander vereint.

Gemütliches Fahrgefühl

Monika und Norbert Rothe sind Oldtimerfans aus Petershagen und zum Oldtimertreff mit ihrem Ford Mustang Cabrio Baujahr 1966 gekommen. Gebaut wurde der Oldtimer in Massachusetts ( USA). Gekauft hat das Ehepaar das Schmuckstück auf vier Rädern vor fünf Jahren. „Aufgrund der Garagengröße kam nur ein Mustang in Frage“, berichtet der Oldtimerfan.

Viele Freizeitstunden hat Norbert Rothe seither in das Auto gesteckt. „Er hat bis jetzt keine Werkstatt gesehen“, sagt er stolz. Vor allem das gemütliche Fahrgefühl und den Sound ihres Oldtimer-Cabrios genießt das Ehepaar.

„Das Besondere ist das Cruisen – beim Fahren können wir viel sehen, werden aber auch gesehen und lernen andere Leute kennen.“ Unter der Haube des amerikanischen Oldtimers verbergen sich 200 Pferdestärken. „Das Auto läuft rund und ist zuverlässig“, so Rothe.

Daniel Hoffmann ist mit seinem Porsche 993 Turbo nach Borkheide gekommen. Sein 22 Jahre altes Auto gehört noch nicht zu den Oldtimern. Gekommen ist der Berliner trotzdem. „Schon als Kind hatte ich automobile Träume und mir gewünscht, wenn ich groß bin auch einen Porsche zu fahren“, berichtet er.

Gegründet in Busendorf Das Familienunternehmen Stoof International gibt es bereits seit 1865. Es wurde von Karl August Stoof in Busendorf gegründet. Fred Stoof führt die Firma seit 1989 in der fünften Generation. Das Unternehmen stellt geschützte Fahrzeuge und Sicherheitszellen aller Art her, dazu gehören gepanzerte Limousinen, gepanzerte Geländewagen, Geld- und Werttransporter sowie gepanzerte Lkw. Etwa 100 Mitarbeiter beschäftigt Stoof.

Die Begeisterung für Autos habe er von seinem Vater, sagt Hoffmann weiter. „Das gebe ich jetzt auch an meine Jungs weiter.“ Die Oldtimertreffen sind für den Familienvater besondere Ereignisse. „Man trifft immer nette Leute. Jeder ist auf seine Art verrückt, aber das ist eine schöne Gemeinschaft.“

Ein Fan von englischen Oldtimern ist Thomas Arndt-Weichert. Mit seinem grünen Mini Austin, Baujahr 1966, hat er zwei Rallys in Monte Carlo gewonnen, berichtet er. „Bei den Minis wurde versucht, möglichst viel Technik auf wenig Platz unterzubringen.“ Vor allem die Formschönheit der Minis haben es dem Oldtimerfan angetan. Aber: „Im Vergleich zu den heutigen Autos ist es eine unbequeme Fahrt.“

Für den Export gebaut

Aus Hohenschönhausen ist Frank Paetsch mit seinem Skoda 120 GLS gekommen. Die Besonderheit eines Oldtimers Baujahr 1980 liegt für ihn klar auf der Hand. „Dieses Auto gab es so nicht in der DDR, da dieser Typ überwiegend für den Export gebaut wurde.“ Begeistert ist der Berliner vor allem von der Technik. „Bei den Oldtimern hat man ein Fahrgefühl und man weiß, was man hat.

