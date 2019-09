Potsdam-Mittelmark - Linienbusse sollen gut sechsmal zusätzlich um die Erde fahren Mehr und öfter sollen Linienbusse im Südwesten Potsdam-Mittelmarks unterwegs sein. Ein Gutachten geht von 263 000 zusätzlichen Fahrplankilometern aus. Machen sollen es die privaten Betriebe.

Mehr und öfter sollen Busse auf dem Lande unterwegs sein. So sieht es ein neues Konzept vor, das jetzt in den Fachausschüssen des Kreistages diskutiert wird. Grundlage ist ein Gutachten, in das die Vorstellungen der Kommunen und Verkehrsbetriebe einflossen. Quelle: Rüdiger Böhme