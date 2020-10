Protest für Radweg zwischen Golzow und Brück rollt wieder  

Brück

Anwohner der Gemeinde Planebruch und weiterer Orte entlang der Landesstraße 85 lassen nicht locker in ihrer Forderung für einen Radweg zwischen Brück und Golzow. Am Sonntag starten sie zu einer weiteren öffentlichen Protestfahrt von Golzow nach Brück.

Auch Planebruchs Bürgermeister Ulf Dingelststaedt ruft Bürger dazu auf, sich unterwegs einzureihen in den Tross. Er startet am 11. Oktober, um 10 Uhr von der Bushaltestelle am Anger in Golzow. von dort geht es zum Platz am Amtsgebäude in Brück.

„Diese Demonstration ist polizeilich angemeldet und genehmigt“, erklärt der Bürgermeister. Corona-Abstandsregeln sind zu beachten. „Am Amtsgebäude werden wir uns circa 11.30 Uhr kurz versammeln und einige Redner werden ihre Argumente zum notwendigen Radweg vortragen“, so Dingelstaedt. Dort findet auch die Mittagspause statt, mit selbst mitzubringender Verpflegung. Anschließend geht es gemeinsam zurück nach Golzow.

Protest seit mehr als zehn Jahren

Der starke Protest für den Radweg regt sich bereits seit mehr als zehn Jahren. Jedoch ohne Erfolg. Die Radfahrer sehen ihre Sicherheit gefährdet, weil sie ungeschützt auf der Fahrbahn radeln müssen. Dreimal fanden daher bereits Protestfahrten statt. Dabei waren jeweils um die 250 Menschen auf ihren Räder zwischen Brück und Golzow auf der 18 Kilometer langen Landesstraße 85 unterwegs.

Petition im Internet

Zweimal sind in der Vergangenheit zudem bereits mit Listen jeweils gut 1500 Unterschriften für das Projekt gesammelt worden. Sie wurden dem Landtag übergeben. Außerdem gab es eine Online-Petition zum Thema. Sie ist von mehr als 2400 Personen unterzeichnet worden.

