Putins Krieg gegen die Ukraine: Brücker Helfer baut Spendenaktion immer weiter aus        

Brück

Aus einer spontanen Aktion zur Hilfe für Kriegsopfer aus der Ukraine ist für Michael Körner jetzt eine anhaltende Aufgabe geworden. Immer weiter sammelt und transportiert der Brücker Lebensmittel, Kleidung und Medizingüter, die von Menschen, die ihre Heimat im Kriegsgebiet verlassen, dringend benötigt werden.

Zweimal bis zur ukrainischen Grenze

„Es ist eine Herzenssache geworden“, sagt der Frührentner. Inzwischen ist er mit seinem privaten Auto schon dreimal voll beladen mit Hilfsgütern nach Polen gefahren. Zweimal ging die gut 1000 Kilometer lange Tour an die ukrainische Grenze nahe der Stadt Lviv, wo immer mehr Flüchtlinge nun auch zunehmend aus der Hauptstadt Kiew in einem Auffanglager auf polnischer Seite ankommen.

Flüchtlinge auch aus Warschau abgeholt

Einmal ging die Tour nach Warschau, wo Flüchtlinge über private Kontakte um Hilfe zur Weiterreise nach Deutschland gebeten hatten. Immer hatte Körner auf seinen Rückfahrten aus Polen Flüchtlinge mit im Auto. Insgesamt brachte der 52-Jährige so nun schon acht Menschen aus der Ukraine in Sicherheit. Darunter zwei Mütter mit jeweils einem Kind.

Michael Körner aus Brück hat einige Kriegsflüchtlinge mit seinem Auto nach Deutschland geholt. So auch diese beiden Frauen mit Kindern. Quelle: Privat

Einige vermittelte Körner per Zug weiter nach Kassel oder in den Raum Bremen, wo bereits Kontakte zu ukrainischen Familien bestanden. Andere blieben in Damelang, wo über private Initiativen von Dorfbewohnern Quartiere für geflüchtete Menschen aus der Ukraine geschaffen wurden.

Auch dorthin hält Michael Körner Kontakt. Aus seinem Lager daheim in Brück, das von eifrigen Spendern aus der Region fleißig weiter gefüllt wird, liefert er Dinge, die benötigt werden auch nach Damelang.

Beutel oder Tasche mit wenigen Sachen

„Es ist gar nicht so sinnvoll, alle Sachen auf der weiten Strecke durch Polen bis an die Grenze zur Ukraine zu bringen“, erzählt Körner aus seinen bisherigen Erfahrungen. „Benötigt werden viele Dinge des täglichen Bedarfs immerhin auch hier, wenn immer mehr Flüchtlinge hier ankommen“, sagt der Brücker Helfer. „Viele kommen nur mit einem Beutel oder einer Tasche mit wenigen Sachen“, erzählt der Helfer.

Er will die bisher jeweils privat finanzierten Fahrtkosten nun reduzieren. „Das Geld kann zur Flüchtlingshilfe ja sinnvoller verwendet werden als für immer teureren Treibstoff“, sagt Körner. Darum nutzt der ehemalige Eisenbahner, der vor 15 Jahren aus dem Raum Bremen nach Brück kam, inzwischen auch die zentral von Hilfsorganisationen organisierte Bahntransporte, um Hilfsgüter gesammelt in die Ukraine zu senden.

Hilfsgüter auch per Bahn auf dem Weg

„Dann bringe ich die Sachen nach Hannover zu einem der Sammelpunkte und habe somit hin und zurück nur gut 500 Kilometer auf dem Tacho und nicht mehr als 2000 wie bei den Fahrten durch Polen“, erzählt Köhler. Dennoch möchte er nun auch einen Lastwagen mieten, um mehr Hilfsgüter pro Tour zu transportieren.

Michael Körner aus Brück sammelt und transportiert immer weiter Hilfsgüter für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Quelle: Thomas Wachs

Längst ist der Frührentner in verschiedensten Gruppen in Sozialen Netzwerken gut vertreten. So bekommt er mit, wenn eine Vermittlung für Quartiere oder ein Transport nötig sind. Auch weiß Körner inzwischen bestens, was wirklich benötigt wird in den Krisengebieten und den Flüchtlingslagern.

„Das sind haltbares Essen, Babysachen und Windeln sowie Hygieneartikel, aber auch Medizin, Verbandmittel sowie vor allem Wasser“, berichtet der Brücker Ukraine-Helfer. Wichtig sei es zudem, dass Hilfsgüter entsprechend sortiert sind, um Helfern vor Ort Arbeit zu ersparen. Körners Lieferungen sind außerdem inzwischen mehrsprachig beschriftet.

Seine Ideen reichen längst schon viel weiter in die Zukunft. Der 52-Jährige möchte gemeinsam mit weiteren Akteuren und Geschäftsleuten, von denen er schon Zusagen habe, einen Verein gründen. Einerseits um auch offiziell Spendengelder sammeln zu können. Andererseits sei es das große Ziel, „beim Aufbau eines Kinderhospizes zu helfen oder ein Waisenhaus aufzubauen“.

Spender bekommen Aktions-Schals von FC Madgeburg

Kreativ ist Körner bis dahin bereits, was die Finanzierung seiner Hilfsaktion angeht. Vom Fußballclub Magdeburg, dessen Fan der Brücker unter anderem ist, hat er Fan-Schals eingekauft, die der Verein eigens zur Ukrainehilfe herausgegeben hat. „Wer bei mir größere Sachen spendet, bekommt einen solchen Schal“, erzählt der Helfer.

Michael Körner aus Brück sammelt und transportiert immer weiter Hilfsgüter für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Der Affe Baris ist sein Talisman. Quelle: Thomas Wachs

Spenden für Benzingeld sammelt er in einer Dose in den Armen eines Spielzeug-Affens. Dieser erhielt den Namen Baris. „Das ist der Name meines Lieblingsspielers vom FC Madgeburg und er bedeutet übersetzt aus dem Türkischen so viel wie Friede und Versöhnung“, erzählt Michael Körner. Für Sonnabend plant er bereits die nächste Tour mit Spendengütern.

Von Thomas Wachs