Radfahrer nach Unfall bei Borkheide jetzt verstorben 

Borkheide

Nach dem tragischen Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Auto, der sich am Abend des 18. März auf der B 246 bei Borkheide ereignet hatte, ist jetzt ein Todesopfer zu beklagen. Wie Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West, am Mittwoch der MAZ mitteilte, erlag der Radfahrer seinen schweren Verletzungen.

Der 85 Jahre alte Fahrer eines Elektrorades war an besagtem Freitagabend gegen 17.45 Uhr am Abzweig der Landesstraße 851 von Borkheide her auf dem Radweg unterwegs in Richtung Alt Bork. Beim Überqueren der B246 missachtete der Senior die Vorfahrt eines Autos.

Der Fahrer dieses Toyotas konnte den Zusammenstoß trotz einer Notbremsung nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen. „Dort ist jedoch wenige Tage später seinen Verletzungen erlegen“, teilt der Polizeisprecher mit.

Von MAZ-Online