Rampen-Diebe treiben an  der Autobahn ihr Unwesen

Borkheide

Das sieht nach gezielter Mitnahme aus. Zweimal wurden in dieser Woche Auffahrrampen gestohlen. Sie wurden jeweils nachts von parkenden Sattelzügen entwendet.

Am Mittwochmorgen bemerkte der Fahrer eines Tiefladers, dass unbekannte Täter zuvor drei aus Aluminium bestehende Auffahrrampen geklaut hatten. Standort war der Parkplatz Schieferberg an der A 10 in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder. Ähnlich erging es einem Kollegen in der Nacht zu Donnerstag auf dem Parkplatz Borker Heide neben der A 9 nach Leipzig. Die Diebe nahmen das gleiche Zubehör mit.

Die Rampen befanden sich jeweils als Teil der Ladung ungesichert auf dem Lkw. Während der Taten hielten die Brummi-Piloten ihre Ruhezeiten ein, schliefen und bekamen vom Vorfall nichts mit. Der Sachschaden wird in beiden Fällen auf rund 6000 Euro geschätzt.

Vor wenigen Tagen wurden ähnliche Taten vom Autobahn-Rastplatz Hagen bei Raben angezeigt.

Von René Gaffron