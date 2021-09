Brück

Der Frust wächst. Denn erneut ist am Bahnhof Brück nicht nur randaliert, sondern auch eingebrochen worden. Dabei verlieren die mutmaßlichen Täter jegliche Skrupel. Mit einem Gullideckel ist die Scheibe zum Kiosk von Jutta Felgenträger eingeworfen worden.

Das hat sie am Sonnabend gegen 7.15 Uhr eher zufällig entdeckt. „Ich wollte prüfen, ob der Fahrkarten-Automat am Bahnsteig auf der gegenüberliegenden Seite funktioniert, was jetzt für die Nutzer des Schienenersatzverkehrs von Bedeutung ist“, berichtet die Unternehmerin von ihrem Anliegen am Samstagmorgen. Da hat sie zunächst entdeckt, dass sich der Blumenkasten nicht am angestammten Platz auf dem Fensterbrett befindet.

Zeitweise ein Loch im Radweg

Doch er war nicht etwa versteckt worden, sondern wurde beiseite geräumt, damit das untere Fenster gleich neben der Tür eingeschlagen werden kann – mit einer Kanalabdeckung, die einige Meter in Richtung Bahnübergang von einem Radweg entwendet und nach Beweis-Dokumentation wieder zurückgebracht wurde.

Eigentlich ein Schmuckkästchen: Jutta Felgenträger betreibt Café und Kiosk im Bahnhof Brück. Quelle: Thomas Wachs

Aus dem Geschäft für Reisebedarf wurden schließlich etwa 30 Zigarettenschachteln gestohlen. Darüber hinaus ist wohl nichts verschwunden, obwohl auch Getränke griffbereit standen und die Kasse zumindest geöffnet wurde. Der Sachschaden ist jedoch erheblich und noch nicht beziffert. „Vor Ort wurden Spuren gesichert“, bestätigte die Polizeiinspektion Brandenburg auf MAZ-Nachfrage.

Keine gute Perspektive

Erst vor 18 Monaten hat Jutta Felgenträger das Domizil im Bahnhof übernommen. Nun sind es vermutlich gelangweilte Jugendliche, die ihr das Geschäftsleben schwer machen. Im Juni sind zwei sogar mit Messern aufeinander losgegangen.

Die Aussicht ist wenig rosig, denn so lange die Züge des RE 7 zwischen Seddin und Dessau nicht wieder stündlich fahren, herrscht auf der Bahnsteigseite fast unkontrolliertes Treiben.

Von René Gaffron