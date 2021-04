Borkheide

Es fällt ihr noch immer schwer, darüber zu sprechen. Tränen schießen in die Augen, wenn die Rentnerin, die nicht namentlich genannt werden möchte, über ihren zehn Jahre alten Kater Archie spricht. Es war der 22. März dieses Jahres, als die Borkheiderin nach Hause kam und ihren Kater leblos auf dem Holzfußboden liegen sah. „Er lag dort ohne jede Körperspannung in einer atypischen Position.“

Grausam ist Kater Archie an Ratten-Mäuse-Gift gestorben. Die Besitzerin trauert noch immer und hat das Grab liebevoll gestaltet.

Äußerlich zeigte der Kater, der ein Freigänger ist, keine Verletzungen, berichtet sie weiter. Sofort fuhr die Rentnerin mit ihrem Archie zur Brücker Tierärztin. Dort bekam der Kater eine Infusion und Spritzen, die die Nierenfunktion unterstützen. „Die Tierärztin äußerte die Vermutung, dass Archie vergiftet ist. Das muss niemand mutwillig gemacht haben, aber vielleicht hat er eine vergiftete Maus gefressen“, so die Borkheiderin.

Zu Hause angekommen packte die Rentnerin ihr schwer krankes Tier in dicke Decken und wärmte es zusätzlich mit einer Wärmflasche. „Die ganze Nacht habe ich aufgepasst, dass an ihn kein Luftzug kommt. Ohne, dass ich es gemerkt habe, ist er irgendwann neben mir verstorben.“ Im Mai wäre er 11 Jahre alt geworden, sagt die Borkheiderin. „Vor Kurzem war ich mit Archie noch bei der Tierärztin zum Impfen. Sie bestätigte mir, dass er top fit war. Er war ein Freigänger und erfreute auch die Nachbarn mit seinen Klettereien und seiner Verspieltheit“, sagt die Rentnerin traurig.

Wirkt gegen Ratten, Hunde, Katzen und Wildtiere Alphachloralose ist kein reines Rattengift. Dieses Mittel wird oft als Mäuseköder verkauft, wirkt aber auch gegen Ratten, Hunde und Katzen und Wildtiere. Die Wirkung von Alphachloralosetritt setzt innerhalb von wenigen Stunden ein, im Gegensatz zu den Cumarinderivaten, die erst nach Tagen bis Wochen wirken.

Die Brücker Tierärztin kann keine absoluten Zahlen nennen, wie viele Tiere durch Rattengift zu schaden kommen, aber es ist gar nicht so selten. „Viele Fälle kann man nicht sofort als Vergiftung erkennen, weil die Symptome gerade in frühen Stadien oft sehr unspezifisch sind. Von großem Vorteil für die Behandlung und Prognose ist es, wenn die Besitzer wissen, um welches Gift es sich handelt oder die Aufnahme sogar beobachtet haben“, erklärt Doktor Julia von Riesen.

Vermehrt kommen in ihre Brücker Tierarztpraxis Hunde, die etwas „geklaut“ haben. „Zum Glück bekommen die Besitzer das oft mit und können über das Präparat und die Menge Auskunft geben.“ Schwieriger gestaltet sich hier die Situation bei Katzen. „Was die Katze wann und wo draußen aufgenommen hat, ist schlicht meist nicht nachvollziehbar. Selbst der „Reservenapf“ drei Häuser weiter ist oft nicht genau zuzuordnen“, erklärt die Ärztin. Das Problem, das Tiere versehentlich mit Rattengift in Kontakt kommen, bestehe schon, solange es Rattengift auf dem Markt gibt, so die Brückerin weiter.

Wirkt einschläfernd und unterkühlend

„Was viele nicht wissen ist, dass es neben dem klassischen „Rattengift“, was stark verzögert blutverdünnend wirkt, auch Köder gibt, die mit einem anderen Gift versetzt sind. Die Nager „schlafen ein“ und die Tiere sterben an Unterkühlung.“ Doktor Julia von Riesen habe das Gefühl, dass es eine Verlagerung des Rattengift-Wirkstoffes gebe: weg von den langsamwirkenden Cumarin basierten Rodentiziden, das blutverdünnend ist, hin zu den deutlich schneller wirkenden Alphachloralose haltigen Ködern, die einschläfernd und unterkühlend wirken.

Die Tierärztin berichtet von zwei Fällen, wo die Besitzer die Packung des Mäuseköders in ihre Praxis brachten und fest davon überzeugt waren, dass diese für Haustiere ungefährlich seien. „Die Warnhinweise auf der Verpackung wirken nicht und erzeugen wohl eher eine falsche Sicherheit beim Besitzer“, so ihre Einschätzung.

Am besten können Hundehalter ihr Tier schützen, indem sie die Aufnahme solcher Köder verhindern. „Zugegeben, das ist leichter gesagt als getan. Selbst an der kurzen Leine ist schnell mal was Interessantes runtergeschluckt. Viele Hunde sind da sehr gewieft. Da kann dann im Zweifelsfall nur der Tierarzt helfen“, betont die Tierärztin weiter.

Wichtig: Je schneller das Gift wieder draußen ist, desto geringer ist die Menge des möglich resorbierten Gifts, sagt Doktor Julia von Riesen. „Katzen zu schützen geht nur über Hausarrest oder Quellensuche. Wenn man den Verdacht hegt, dass in der Umgebung etwas ausgelegt wurde, muss man es suchen.“

Packungsbeilage genau lesen

Die Brücker Tierärztin weiß, dass in den allermeisten Fällen keine böse Absicht hinter dem Gifteinsatz steckt, sondern Unwissenheit. „Wenn man schon so etwas einsetzen muss und nicht zu Alternativen greifen kann, sollte man bitte ganz genau die Packungsbeilage lesen oder einen Fachmann oder den Tierarzt fragen“, so ihr Appell.

Auch die Borkheiderin, die vor wenigen Wochen ihren geliebten Kater Archie verloren hat, mahnt vor dem Einsatz von Ratten- und Mäusegift im Freien. „Das betrifft nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch Füchse, Eulen und Greifvögel. Die sterben alle, wenn sie vergiftete Mäuse aufnehmen.“

Von Johanna Uminski