Brück

Was ist Heimat? Die Antwort auf die Frage soll beim Gesprächsnachmittag der Evangelischen Gemeinde gesucht werden. Womöglich ist die Heimat dort, wo man geboren ist und wo man herkommt. Oder doch eher dort, wo man aktuell lebt und sich hoffentlich wohlfühlt. Womöglich beide.

Darüber soll mit Dominik Wehling gesprochen werden. Er is Referent der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. „Heimat, das ist nicht nur objektiv zu definieren. Heimat ist ein Gefühl, das sind auch Gerüche und Erinnerungen und auch ein gemeinsames Lebensgefühl und zwischenmenschliche Atmosphäre“, lautet seine These für den Einstieg. Nicht zuletzt geht es um Geborgenheit in Zeiten von zunehmender Globalisierung.

Verschiedene Aspekte entscheidend

Demnach sind Kommunen sind die Keimzelle von Heimat. Sie sind die staatliche Organisationsebene, die am nächsten an den Menschen dran und es entwickelt sich ein gemeinsames Lebensgefühl und bestenfalls zwischenmenschliche Atomsphäre.Um die Perspektiven von Städten und Dörfern auszuloten, sind Laut Pfarrer Helmut Kautz verschiedene Aspekte von besonderer Bedeutung. Dabei geht es um finanzielle Fragen, um die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse oder auch um Lebens- und Wohnqualität.

Das Gespräch bei Kaffee und Kuchen findet am M ittwoch,14 Uhr, im Pfarrhaus Brück statt.

Von René Gaffron