Brück

Dieser Unfall am Donnerstag mittag in Brück hat buchstäblich für Aufsehen gesorgt. Aus bislang ungeklärter Ursache ist nämlich ein Renault gegen 13.40 Uhr von der Straße des Friedens abgekommen. Der Wagen krachte gegen eine Laterne. Die Lampe ist so sehr beschädigt worden, dass sie abgeknickt und auf das Auto gestürzt ist.

Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an, kümmerten sich umgehend um den unter Schock stehenden Fahrzeugführer. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der 57-Jährige zuvor eingeschlafen war oder ein gesundheitliches Problem vorlag.

Anzeige

Genaueres muss nun im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geklärt werden. Wegen der Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Beeinträchtigungen auf der B 246-Ortsdurchfahrt.

Von René Gaffron