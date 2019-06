Reppinichen

Die Vorbereitungen zur 600-Jahr-Feier in Reppinichen gehen auf die Zielgerade. Inzwischen sind alle Bau- und Bastelarbeiten beendet. Aus Richtung Görzke empfängt die Gäste eine riesige Strohpuppe. Ihre kleinen Geschwister sind inzwischen auch fertig. „Sind sie nicht toll geworden?“, fragt Silvana Prawitz und zeigt stolz ein Foto der fertigen Figuren.

Gemeinsam mit Sybille Heinrich, Brigitte Wolf und Angelika Stölzel hat sie viele Wochen an den Figuren gearbeitet. Zu den Feierlichkeiten werden sie den Ort zieren. Am Ortseingang aus Richtung Reetz sieht man eine leuchtende 600, eingerahmt von vielen Studentenblumen. Diese wurden extra dafür ausgesät und nun von den Einwohnern fleißig bewässert. Die 600 besteht aus mit Leuchtfarben besprühten Steinen.

Alle haben sich eingebracht

Bei den Vorbereitungen arbeiteten alle zusammen – Alteingesessene und Neu-Zugezogene, Jung und Alt. Für alle war es selbstverständlich, dass sie sich einbringen. Schließlich wurden viele Ideen und helfende Hände gebraucht. Und sei es nur zum Bügeln der vielen Wimpelketten.

Die besorgte Marlies Müller-Hornemann, die seit 2015 in Reppinichen lebt. In dieser Woche geht es schließlich an den Feinschliff. Die Wimpelketten werden aufgehängt, die Strohpuppen bekommen ihren Platz und auf die neu gebauten Milchbänke werden alte Milchkannen gestellt – ganz so wie früher.

Buntes Programm am Wochenende Das Dorfjubiläum in Reppinichen beginnt am Freitag um 19 Uhr mit einer Disco. Dazu serviert die Feuerwehr Grillgut und für zusätzliche Stimmung sorgen ein Auftritt des Männerballetts sowie eine Feuershow mit den Feuerteufeln. Der Sonnabend beginnt um 11 Uhr mit dem großen Festumzug durchs Dorf. Die Blaskapelle vom Musikverein Ziesar spielt auf und gibt anschließend noch ein Konzert. Für das leibliche Wohl sorgen Essen aus der Gulaschkanone, ein Eiswagen, Kaffee und Kuchen. Ab 15 Uhr treten die Kinder der Kita „Pusteblume“ und anschließend der Männergesangsverein Reppinichen auf. 19.30 Uhr beginnt der Tanzabend mit der „P.O.G.O.“-Rockband. Am Sonntag klingt das Dorffest aus. Der Gottesdienst mit dem Kirchenchor beginnt um 10 Uhr. Anschließend gestaltet Familie Kühn ein Frühschoppen. Ab 14 Uhr folgt der Tanznachmittag mit Showeinlagen – große und kleine Gruppen zeigen ihr Können und die Chorgemeinschaft Reetz tritt auf.

Der meisten Vorbereitung bedurfte der historische Umzug, der am Samstag stattfindet. Dazu wurden nicht nur Ideen, sondern vor allem alte Kleidungsstücke gesucht – und gefunden. Am Umzug ist wohl alles, was laufen kann, beteiligt. Angefangen von Vereinen bis hin zu Wagen mit alten, aber wohlbekannten Motiven.

Dabei ist natürlich auch die Feuerwehr. Die Löschgruppe Reppinichen gehört inzwischen zur Reetzer Feuerwehr. Von dort kommen auch die alte Spritze und die Technik, die beim Umzug gezeigt werden soll. Mit dabei ist Alexander Stephan. Der 34-Jährige ist Mitglied der Feuerwehr und gehört sozusagen noch zur jüngeren Generation. Für ihn war von Anfang an klar: „Da mache ich mit.“

Das Dorf Reppinichen feiert im Juni 2019 sein 600-jähriges Bestehen. Quelle: Eva Loth

Denn die Kameraden beteiligen sich nicht nur am Umzug. Am Freitagabend zur Eröffnungsveranstaltung mit Disco und einigen Überraschungen werfen sie den Grill an. „Ansonsten sind wir sozusagen Mädchen für alles“, schmunzelt Alexander Stephan. „Aber wir sind es gern.“

Am vergangenen Samstag war auf dem Anger und der Festwiese noch einmal ein großer Dorfputz angesagt. Schließlich soll alles schick aussehen, wenn die Gäste kommen. Und inzwischen wälzen auch die Frauen des Ortes ihre Rezeptbücher. Es gibt natürlich wieder selbst gebackenen Kuchen.

Von Eva Loth