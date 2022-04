Borkheide

Pünktlich am 14. Mai um 11 Uhr startet die Badesaison im Borkheider Waldbad. „Dieses Jahr ist alles normal. Alle Auflagen und Einschränkungen sind nach zwei Jahren weg“, freut sich Jörg Liebing, Vorsitzender des Waldbad-Vereins. Allerdings werden aufgrund fehlender Rettungsschwimmer die Öffnungszeiten von 11 bis 19 Uhr reduziert.

„Wir brauchen Rettungsschwimmer. Viele stehen uns nicht mehr zur Verfügung. In diesem Jahr sind es nur zehn“, sagt Heidi Goldmann, verantwortlich für die Planung und Organisation der Absicherung für die Badeaufsicht im Borkheider Waldbad. Die Hintergründe für die Probleme bei der Akquise von Rettungsschwimmern sind vielfältig, erklärt Goldmann.

Rettungsschwimmerkurs direkt in Borkheide möglich

„Die letzten zwei Jahre konnten Rettungsschwimmer in der Nähe nicht ausgebildet werden. In Beelitz-Heilstätten konnten nur Mitglieder bis 18 Jahre trainieren und die DLRG Ortsgruppe Borkheide hat keine Ausbilder.“ Für die Verlängerung des Nachweises der Rettungsfähigkeit sind die Rettungsschwimmer daher nach Brandenburg oder Potsdam ausgewichen, so das Vorstandsmitglied des Borkheider Waldbades.

Nun aber kann das Waldbad in Kooperation mit der Potsdamer Wasserwacht ab Mitte Mai jeweils montags und mittwochs ab 19 Uhr einen Rettungsschwimmerkurs für ab 14-Jährige direkt im Waldbad anbieten – sofern sich wenigstens fünf Teilnehmer finden, freut sich Goldmann. „Möglicherweise erleichtert dieses Angebot vor Ort Unentschlossenen die Entscheidung. Auch die Wiederholungsprüfungen im Rettungsschwimmen können hier stattfinden.“

Mindestens in Silber

Der Kontakt zur Potsdamer Wasserwacht ist über zwei Ehrenamtliche entstanden, die nach Borkwalde gezogen sind, so das Vorstandsmitglied weiter. „Das Paar ist sehr engagiert und schon seit vielen Jahren bei der Potsdamer Wasserwacht. Sie wollen, dass das Borkheider Waldbad offen und erhalten bleibt.“

Die Aufwandsentschädigung für Rettungsschwimmer mit dem Deutschen Rettungsschwimmerabzeichen mindestens in Silber beträgt beim Waldbad Borkheide für über 18-Jährige 12,50 Euro je Stunde. Jugendliche Rettungsschwimmer mit dem Deutschen Rettungsschwimmerabzeichen mindestens in Bronze und dem Juniorretter ab 13 Jahren erhalten sieben Euro die Stunde, erklärt die Borkwalderin weiter. Kontakt für die Rettungsschwimmerausbildung im Borkheider Waldbad unter rs-planung@waldbad-borkheide.de.

Impressionen des 14. Weihnachtsmarktes im Waldbad Borkheide: In diesem Jahr soll der beliebte Markt wieder stattfinden. Quelle: Johanna Uminski

Auf die Saison blickt der Vereinsvorsitzende optimistisch. „Wir freuen uns auf die nächsten Monate ohne Vorschriften, bei der wir auf unsere alte Hausordnung zurückgreifen können, die es schon seit vielen Jahren gibt.“ Auf der Veranstaltungsliste stehen für diese Saison auch einige Highlights. Am 8. Mai findet im Borkheider Waldbad ein Flohmarkt statt. „Ein paar Stände sind noch frei“, sagt Marion Naumann, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Vereinsleben.

„Ab 8:30 Uhr ist der Einlass. Vorher müssen aber die Teilnehmer nicht da sein, weil die Stände nummeriert sind“, erklärt Jörg Liebing. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Anmeldungen sind bis spätestens 5. Mai möglich. Interessierte wenden sich an info@waldbad-borkheide.de.

Flämingmarkt mit 60 Ständen

Das traditionelle Kurzschlusskonzert ist am 9. Juli und am 13. August findet die 2. Schlager und Oldie-Nacht statt. Ein „wildes Wochenende“ steht den Besuchern des Waldbades am 10. und 11. September im Rahmen des 48-Stunden-Flämingsmarktes bevor, der dieses Jahr auf dem Borkheider Marktplatz stattfindet, sagt Jörg Liebing.

„Weil der Marktplatz aber zu klein ist, hat uns die Lokale Aktion Gruppe Fläming (LAG) gefragt, ob wir unser Waldbad an diesen zwei Tagen für die Veranstaltung öffnen. Es wird bis zu 60 Ständen geben. An beiden Tagen gibt es daher einen Tag der Offenen Tür im Borkheider Waldbad.“

Zehn Kinder pro Kurs

Darüber hinaus findet am 11. September ab 10 Uhr das Quattro-Beach-Volleyballturnier statt, dass das Ende der Badesaison auch markiert. „Wir haben das Turnier um eine Woche nach hinten verschoben, damit es während des Flämingmarktes stattfindet“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Ein Seepferdchenkurs findet in diesem Sommer vom 27. Juni bis 7. Juli jeweils von 17 bis 18 Uhr und 18 bis 19 Uhr statt. Angesprochen von dem Angebot sind vorwiegend Kinder von Vereinsmitgliedern, sagt Jörg Liebing. „Pro Kurs sind zehn Kinder geplant. Wenn noch Plätze frei sein sollten, dann können sich auch Nicht-Vereinsmitglieder für den Schwimmlernkurs anmelden.“

Ab 15 Uhr soll am 10. Dezember dieses Jahres der Weihnachtsmarkt im Borkheider Waldbad stattfinden, der aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren abgesagt wurden musste. Nächstes Jahr feiert das Borkheider Waldbad sein 20-jähriges Jubiläum, verrät der Vereinsvorsitzende. „Wir haben uns noch keine konkreten Gedanken darüber gemacht, aber es wird ein großes Fest geben.“

Von Johanna Uminski