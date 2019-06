Brück

Mitten in der Lindenstraße zu Brück schoss am Dienstag plötzlich zur Mittagszeit eine Fontäne in die Höhe. Wenig später fließt stark verschmutztes Trinkwasser in dutzende Haushalte. Gut zehn bis zwölf Meter stieg der Wasserstrahl auf.

Grund war eine Havarie bei Spülarbeiten am Wassernetz. Sie dienten der Reinigung, weil es vom Wasserwerk Linthe aus in Vortagen Verunreinigungen mit Schwebeteilchen von Mangan und Eisen gegeben hatte im Rohrnetz.

Entstanden war die Fontäne an einem Unterflur-Hydranten direkt vor einem Autohaus. Dort hatten Mitarbeiter des Wasserversorgungsverbandes „Hoher Fläming“ (WAV) den Vormittag über gearbeitet zur Spülung des Netzes. Das bestätigt Wassermeister Peter Grunewald gegenüber der MAZ.

Traktor reißt Schlauch mit

Für die Arbeiten war ein Schlauch an einem Standrohr auf dem unterirdischen Hydranten montiert worden, um das Spülwasser über die Anliegerstraße hinweg abzuleiten. Als dort ein Traktor die Straße passierte und nach Angaben des WAV-Kollegen „mit höherer Geschwindigkeit unterwegs war, wurde der Schlauch, der vom Mitarbeiter für die Überfahrt schon vorsorglich abgesperrt worden war, vom Traktor mitgezogen“. Er riss das Standrohr aus dem Hydranten und löste so die Wasserfontäne aus. „Unser Mitarbeiter war zunächst geschockt und benötigte gut zehn Minuten, um die unter vollem Druck stehende Hauptleitung abzusperren“, erklärt Grunewald am Dienstag.

Bis zu 21 Orte betroffen

Der enorme Wasseraustritt hatte sofort große Folgen für das gesamte Trinkwassernetz. Das versorgt vom Wasserwerk Linthe aus nicht nur die Stadt Brück, sondern auch insgesamt 21 Orte sowie drei Gewerbegebiete in der Umgebung. Durch die Druckerhöhung im Netz kam an vielen Stellen zum Teil sehr stark verschmutztes Wasser aus der Leitung. „Es gab sofort mehrere Beschwerden über schwarze Brühe aus dem Hahn“, bestätigt Peter Grunewald.

Gesundheitsamt eingeschaltet

Wie Thomas Hemmerling, der Vorsteher des WAV, gegenüber der MAZ sagte, hat der Verband das Gesundheitsamt des Landkreises eingeschaltet. Am Mittwoch sollen Proben aus dem Wassernetz entnommen werden, um eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen. „Die Amtsverwaltung Brück ist von uns um Amtshilfe gebeten worden zur Information an die Bürger“, sagt Thomas Hemmerling.

Feuerwehr auch ausgerückt

Zum Ort der Havarie ausgerückt war auch die Feuerwehr Brück. „Es gab jedoch keine Überschwemmungen an Gebäuden oder Grundstücken“, sagt Peter Grunewald.

Zunächst geht der Zweckverband davon aus, dass die starken Eintrübungen des Wassers, die auf Mangan und Eisen zurückzuführen sind, die sich im Wassernetz ablagern und durch den hohen Druck bei der Havarie losgelöst wurden, nicht gesundheitsgefährdend sind. „Es ist nur ein optisches Problem“, so Grunewald.

Peter Grunewald ist Wassermeister des Wasserversorgungsverbandes „Hoher Fläming“. Er rät im Raum Brück aktuell dazu, Wasser vor der Nutzung einer Sichtprüfung zu unterziehen. Quelle: Thomas Wachs

„Je nachdem welche Stränge betroffen sind, kann sich die Verschmutzung bis nach Borkwalde hin zeigen“, sagt der Wassermeister. Er rät dazu, vor Verwendung des Wassers zunächst zu prüfen, ob eine Eintrübung vorhanden ist. Sie trete aktuell nicht überall auf.

„Für weiße Wäsche sollte das Wasser zunächst aber lieber nicht genutzt werden“, so der Experte. Er geht davon aus, das die Spülarbeiten nun einige Tage länger anhalten müssen, als zunächst geplant. „Wir müssen das Wasser jetzt in noch größerem Umfang austauschen“, erklärt Grunewald.

Von Thomas Wachs