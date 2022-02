Borkheide

Russische Soldaten greifen seit Donnerstagfrüh die Ukraine an – und die Welt schaut gebannt zu. Sprachlos und geschockt über den Angriff Putins auf die Ukraine ist Olesia Mitskevich. „Russland hat meine Heimat angegriffen – das Land, wo meine Familie und viele Lieblingsmenschen wohnen“, sagt die dreifache Mutter und Ukrainerin mit Tränen in den Augen.

Zur Galerie Olesia Mitskevich kommt aus der Ukraine und fürchtet um ihre Familie und Freunde in der Heimat. Die dreifache Mutter lebt in Borkheide und steht im engen Kontakt mit ihrer Familie.

„Mein Herz ist zerbrochen“, sagt die 45-Jährige, die seit Dezember 2015 in Borkheide wohnt. „Wir sind damals von der Ukraine nach Deutschland gezogen, weil wir der Ansicht sind, dass die Zukunft unserer Kinder nicht in einem Land liegen kann, in dem Wladimir Putin das Sagen hat.“

1976 ist Olesia Mitskevich auf der Krim geboren, die bis 2014 noch zur Ukraine gehörte. „Meine Familie wohnt immer noch da, viele Verwandte und Freunde leben in Charkow. Nun wurde diese wunderschöne Stadt bombardiert“, zeigt sich die Ukrainerin erschüttert. Sie ist in der 28. Schwangerschaftswoche. „Wir haben unsere Eltern, Verwandte und Freunde zu uns eingeladen. Ich bin sehr dankbar, dass die EU und auch Deutschland entschieden haben, für die Ukrainer die Grenzen aufzumachen.“

Keine Möglichkeit zur Flucht

Den ganzen Donnerstag telefonierte sie mit ihrer Familie. Sie weiß, dass die Grenzen dicht sind. „Im Moment gibt es keine Möglichkeit zur Flucht – und alle haben Kinder.“ Mit der Angst, dass Putin die Ukraine angreift, lebt ihre Familie schon seit Jahren, aber nun, da der Moment gekommen war, ist alles viel schlimmer als erwartet.

„Imperiale Ambitionen geben Putin keine Ruhe“, sagt die Borkheiderin. Sie sorgt sich, dass der russische Präsident noch viel mehr will und weitere Staaten der Ex-Sowjetunion in seinen Fokus rücken.

Krieg in Europa

Auch Steffi und André Plank verfolgten die Live-Berichterstattung im Fernsehen. „Das ist beängstigend und befremdlich, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Dass wir Krieg in Europa haben – das Gefühl lässt sich schwer beschreiben“, sagte das Borkheider Ehepaar am Donnerstag.

„Wir haben mit dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht gerechnet. Wir dachten, dass es dabei nur um Muskelzeigen geht und dass er diesen Schritt nicht geht. Putin sollte so viel Verstand haben, diesen Weg nicht zu gehen.“ In Gedanken sind Steffi und André Plank bei den Zivilisten und Familien, die Angst haben.

Mit Angriff vermutlich nicht gerechnet

„Wir fragen uns, wie es für sie jetzt sein muss. Das tut uns so leid. Die Menschen dort setzen sich jetzt ins Auto und flüchten, um sich in Sicherheit zu bringen. Die zivile Bevölkerung hat vermutlich mit diesem Angriff nicht gerechnet, sonst wären sie schon früher losgefahren. Wir sind traurig darüber“, so das Paar.

Angst, dass der Krieg so nah bei uns tobt, hat Nadine Hoffmann. „Von Berlin bis zur Ukraine sind es gerade mal 1200 Kilometer. Beängstigend ist es, Wladimir Putin zu hören, der den Staaten mit Konsequenzen droht, die sich ihm entgegenstellen“, sagt die dreifache Mutter.

Krieg noch selbst erlebt hat Rose Mandler. Die Borkheiderin weiß, was das bedeutet. „Ich kann mir kein Urteil zur Lage dort erlaubten und möchte mich nicht zwischen die Fronten stellen. Krieg darf nicht sein und es muss alles getan werden, um ihn zu vermeiden. Egal, wo“, so die 82-Jährige. „Ich finde schrecklich, was in der Ukraine passiert, für die Menschen dort“, sagte auch Aline Holtmann, Friseurmeisterin aus Borkheide.

Von Johanna Uminski