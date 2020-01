Borkheide/Borkwalde

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Borkheide/ Borkwalde haben einen neuen Vorstand gewählt. Diesen bilden zukünftig vier Mitglieder. Marko Wilke aus Borkheide wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt. Er hatte dieses Amt bereits von 2007 bis 2015 und 2016-2019 inne.

Als stellvertretender Vorsitzender wurde Matthias Stawinoga gewählt, der auch Gemeindevertreter in Borkwalde ist und ebenfalls seit mehreren Jahren im Vorstand aktiv ist. Der Borkheider Gemeindevertreter Frank Seibicke ist erneut für die Finanzen zuständig. Neu im Vorstand ist Steffi Randig, die zukünftig als Schriftführerin Verantwortung übernimmt.

Kaminabende weiter fortsetzen

„Im Jahr 2020 werden wir die Arbeit in den Gemeindevertretungen Borkheide und Borkwalde weiter inhaltlich begleiten. Auch die Reihe der Kaminabende werden wir fortsetzen“, so Marko Wilke. „Es gibt viel Diskussionsbedarf in den beiden Gemeinden. So setzt sich in Borkheide die AG „Grün“ mit der Gestaltung von Grün- und Blühflächen und dem Erhalt von Bäumen auseinander, während in Borkwalde verstärkt über Mietwohnungen und eine Nahversorgung durch einen Supermarkt diskutiert wird.“

Auch die Ausgestaltung des Schulneubaus in Borkheide und die Pläne für eine Kita in Borkwalde werde der Ortsverein aufmerksam begleiten. Es sei viel im Fluss und da wolle man sich inhaltlich einbringen.

Positive Bilanz gezogen

Der scheidende Vorstand zog eine weitgehend positive Bilanz der Arbeit der vergangenen Jahre, die unter anderem durch Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen geprägt gewesen sei. Bei den Kommunalwahlen errang die SPD fünf von zwölf Sitzen in der Gemeindevertretung. In der Gemeinde Borkwalde wurde ein Gemeindevertreter in die Gemeindevertretung gewählt.

Der Ortsverein ist per E-Mail zu erreichen: spd-ortsverein@borkheide-borkwalde.de

Von MAZ