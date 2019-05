Alt Bork

Ein Großeinsatz von Feuerwehren läuft zur Stunde am Ortsrand von Alt Bork. Dort war zur Mittagszeit eine Feldscheune, in der Heu und Stroh gelagert sind, in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Galerie Heu und Stroh sind in Brand geraten in einer Feldscheune am Ortsrand von Alt Bork. 43 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

„Im Einsatz sind 43 Feuerwehrleute mit zwölf Fahrzeugen“, wie Einsatzleiter Uwe Paul, der Amtsbrandmeister von Brück, gegenüber der MAZ sagte. Als die Löschkräfte auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes am Rande des Dorfes eintrafen, „stand die Feldscheune im Vollbrand“. Erste Meldungen, wonach auch ein Brand in einem angrenzenden Wald ausgelöst wurde, bestätigten sich nicht. „Wir hatten lediglich am Rande einige kleinere Feuerstellen, die schnell bekämpft werden konnten“, sagt Uwe Paul.

Waldbrand schnell verhindert

Gegen 13 Uhr hatten die Einsatzkräfte das gesamte Feuer unter Kontrolle. „Allerdings gestalten sich die Löscharbeiten bei Heu und Stroh immer schwierig“, so Uwe Paul. Immer wieder gibt es in den Ballen Glutnester zu bekämpfen. Dazu werden sie mit Hilfe von Radladern auseinander gezogen, um besser löschen zu können. Dabei halfen Mitarbeiter des Agrarbetriebes.

„Es ist noch lange kein Ende in Sicht“, sagt Uwe Paul knapp zwei Stunden nach Einsatzbeginn in Alt Bork. Der Amtsbrandmeister geht davon aus, dass der Einsatz auch noch den Nachmittag über andauern wird.

Hilfe von Nachbarkommune

Herangezogen wurden neben vielen Feuerwehren des Amtes Brück auch Kräfte aus Beelitz sowie Fichtenwalde. Sie konnten ihren Einsatz jedoch als erste wieder beenden. „Wir gehen davon aus, dass unsere Kräfte aus dem Raum Brück die Situation allein weiter bewältigen können“, sagte Uwe Paul am frühen Nachmittag. Große Hilfe war der Wasserwagen der Feuerwehr Borkheide. Er fasst 18.000 Liter. Angezapft wurden auch Hydranten und Flachspiegelbrunnen im Dorf, erklärt der Einsatzleiter. Unterstützung erhielt er von Kreisbrandmeister Jens Heinze.

In der offenen Feldscheune mit Blechdach lagerten circa 500 Ballen Heu und Stroh, schätzt der Inhaber des Betriebes, Manfred Kaplick. Er sorgte sich zunächst noch darum, in einer gemauerten Scheune neben dem Brandherd gelagertes Getreide schnell mit Hilfe eines Radladers in Sicherheit zu bringen.

Mit Schutzmaske auf Radlader

Wegen der Gefahr einer Rauchvergiftung übernahm sodann ein Feuerwehrmann unter Atemschutzmaske diese Sicherungsarbeit. Maschinen und Landwirtschaftsfahrzeuge, die sonst auch in der Scheune parken, waren nicht vom Feuer betroffen. „Sie waren zum Glück am Vortag herausgefahren worden, weil sie im Einsatz sind“, sagt Uwe Paul.

Kriminaltechnik Freitag erwartet

„Die Ursache des Feuers ist unklar“, sagt Mathias Lorek, der Dienstgruppenleiter der Polizei gegenüber der MAZ. Sie nahm – wie in solchen Fällen üblich – zunächst ein Anzeige auf wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, so Lorek. Hinweise auf die Brandursache gebe es zunächst nicht, sagte der Polizist am frühen Nachmittag. Nach Abschluss der Löscharbeiten – voraussichtlich am Freitag – „werden Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort zur Brandursache ermitteln“, kündigte Mathias Lorek an.

Von Thomas Wachs