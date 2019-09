Schicke, neue Amtsverwaltung: barrierefrei, modern und hell

Brück

Hell, offen, modern und barrierefrei – so präsentieren sich die neuen Räumlichkeiten der Amtsverwaltung im Nebengebäude des Netto-Komplexes. Bereits seit Juli sind die Mitarbeiter in die neuen Räume eingezogen. Den „Tag der Sicherheit“ am 17. September möchte die Amtsverwaltung nutzen, um den Bürgern das neue Areal zu präsentieren.

Dort sind neben dem Bürgerservice und Einwohnermeldeamt, das Standesamt, der Trausaal sowie der neue Sitzungssaal und die Revierpolizei untergebracht. Die ersten Überlegungen, sich räumlich auszuweiten, stand bereits vor eineinhalb Jahren im Raum, wie Amtsdirektor Marko Köhler verrät.

Zum der Tag der Sicherheit am 17. September öffnet die Brücker Amtsverwaltung auch die Türen ihrer neuen Räumlichkeiten im Nebengebäude. Darüber hinaus warten viele Aktionen an dem Tag auf die Besucher.

„Nach einer externen Untersuchung wurde eine Personalerhöhung um fast fünf Stellen beschlossen. Die Räumlichkeiten waren schon vorher nicht ausreichend und nach der personellen Aufstockung waren diese grundsätzlich nicht mehr ausreichend“, so der Amtschef weiter. Ein weiterer wichtiger Punkt bei dem Entschluss, die Räumlichkeiten im neuen Gebäude des Einkaufsmarktes unterzubringen, spielte ebenfalls eine Rolle.

„Weder das Standesamt noch der Sitzungssaal waren vorher barrierefrei. Das stellte vor allem ältere Bürger vor Probleme“, weiß Köhler, der berichtet, dass ältere Bürger mit ihrem Rollator, vorher die Treppen nutzen mussten. Investitionen, um das alte Gebäude barrierefrei zu gestalten und den Brandschutz anzupassen, wären sehr hoch gewesen, so Köhler. „Im gleichem Atemzug liefen Gespräche mit dem Investor von Netto.“

Tag der Sicherheit seit 2017 Alle Aktionen finden in diesem Jahr an und im neuen Bürgerservice statt. Der Tag der Sicherheit heißt eigentlich „Tag der Einbruchssicherheit“ und zählt zur bundesweiten Öffentlichkeitskampagne „K-Einbruch“. Diese Kampagne war im Herbst 2012 von der Polizei mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden und Errichterfirmen gestartet worden. Ziel ist, die Bevölkerung für eine eigenverantwortliche Einbruchsvorsorge zu sensibilisieren, um damit letztlich einen Rückgang der Einbruchskriminalität zu bewirken. Der Tag findet jährlich im Herbst, idealerweise am Tag der Zeitumstellung unter dem Motto „Eine Minute für den Einbruchsschutz“ statt. Im Jahre 2017 war der erste Tag der Einbruchssicherheit. In den beiden Jahren danach wurde der Tenor auf „Tag der Sicherheit“ erweitert, da die Bürger nicht nur der Einbruchsschutz, sondern auch Brandschutz, Verkehrssicherheit und andere Belange berühren, erläutert Marion Jahn aus der Ordnungsbehörde des Amtes Brück.

Der Amtschef zeigt sich mit den Entwicklungen in seiner Amtsverwaltung sehr zufrieden. „Wir können einen besseren Service für die Bürger anbieten. Wir sind barrierefrei und im Einwohnermeldeamt haben wir mehr Mitarbeiter, sodass es weniger Wartezeiten gibt. Wir bieten eine deutliche Serviceverbesserung und eine größere Bürgernähe durch die neuen Räumlichkeiten an“, betont Köhler.

Dennoch hätte sich der Amtschef gewünscht drei Monate vorher die neuen Amtsräume zu eröffnen. „Alles ist noch nicht, wie wir es uns vorstellen, aber unterm Strich sind es deutliche Verbesserungen für unsere Bürger und Mitarbeiter.“

Bald neue Öffnungszeiten

Ab dem 1. Oktober 2019 öffnet der Bürgerservice zu den regulären Öffnungszeiten zusätzlich noch an jedem ersten Samstag im Monat in der Zeit vom 9 bis 12 Uhr seine Türen. „Im Rahmen der Strukturumstellung haben wir mit dem Personalrat eine 18-monatigeTestphase verabredet und schauen, wie der Service von den Bürgern angenommen wird“, erklärt der Amtschef weiter. Nach der Testphase werde man entscheiden, ob dieser weitergeführt oder eingestellt werde.

„Wir haben schon gute Öffnungszeiten, aber viele Familien und Pendler, die von Montag bis Freitag erst sehr spät wiederkommen, müssen für ihre Amtsgänge einen Tag Urlaub nehmen“, erklärt Marko Köhler die Entscheidung. Inklusive Nebenkosten bezahlt das Amt für das neue Gebäude etwa 3000 Euro Miete. Durch das neue Gebäude steht der Amtsverwaltung eine zusätzlich Mietfläche von 340 Quadratmetern zur Verfügung.

Offizielle Eröffnung

Zum „Tag der Sicherheit“ am 17. September sind alle Bürger und Bürgerinnen eingeladen, sich selbst einen Eindruck von den neuen Räumlichkeiten zu machen. Dieser findet am 17. September in der Zeit von 13 bis 17 Uhr vor und im Amt Brück statt. „An diesem Tag soll die offizielle Einweihung des Gebäudetraktes mit einem Tag der offenen Tür begangen werden“, erklärt Marion Jahn, Sachbearbeiterin Straßenverkehrsrecht und Wahlen.

Von Johanna Uminski