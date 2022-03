Borkwalde

Die bewegenden und schrecklichen Bilder und Berichte aus der Ukraine haben Maria Schinkel nicht in Ruhe gelassen. Die 16-Jährige wollte nicht nur zusehen, sondern aktiv helfen. Innerhalb weniger Tage hat die Schülerin daher einen Spendenaufruf in Borkwalde auf die Beine gestellt.

„Letzte Woche haben wir in der Schule über den Krieg in der Ukraine gesprochen und am Sonntag habe ich mich intensiver mit dem Thema beschäftigt, Nachrichten geschaut, und gegoogelt, wie man als Einzelperson den Ukrainern helfen kann“, erklärt die Borkwalderin, die die 10. Klasse des Michendorfer Gymnasiums besucht.

Aufruf zu Spenden für ukrainische Flüchtlinge: ausgerüstet mit einem Bollerwagen verteilen die Schüler im Ort die Flyer und sammeln die ersten Spenden. Quelle: Johanna Uminski

Auf ihrer Suche ist die angehende Abiturientin auf die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal nördlich von Berlin gestoßen, die aktuell Sachspenden für die Ukraine sammelt, berichtet Maria Schinkel. Bis Sonntagabend hat die Schülerin, die von ihrer Familie und Freunden bei ihrer Spendenaktion für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterstützt wird, am Flyer sowie einer eigenen Webseite für ihre Aktion gearbeitet, verrät die junge Borkwalderin.

„Ich habe Hilfe von anderen Leuten bekommen, die die Idee weitergebracht haben“, erklärt die Schülerin. Neben dem Flyer und der Webseite gibt es auch eine eigene Emailadresse, die sie eigens für ihre Spendenaktion eingerichtet hat. Damit ist ihre Arbeit aber noch nicht getan. In den nächsten Tagen läuft die Schülerin mit einer Freundin durch den Ort, verteilt die Flyer und spricht die Menschen direkt vor Ort an, sich an der Spendenaktion zu beteiligen.

Spendenaktion so schnell wie möglich auf die Beine stellen

Ihr Ziel ist auch, bereits erste Sachspenden zu sammeln, verrät Maria Schinkel. „Das muss man sich in dem Alter erst einmal trauen“, sagt Anne Kühl, eine Freundin und Nachbarin des Mädchens. Maria Schinkel ist auch direkt an den Bürgermeister des Ortes, Egbert Eska, herangetreten mit der Bitte, den Flyer sowohl auf die Borkwalder Webseite sowie auf der Zauche-Seite zu veröffentlichen, verrät Anne Kühl.

Wichtig war der Schülerin, die Spendenaktion so schnell wie möglich auf die Beine zu stellen, da die Menschen in der Ukraine sofort Hilfe benötigen, betont sie. Am 5. März können die gespendeten Sachen bei Maria Schinkel an ihrem Stand bis 17:45 Uhr auf dem Parkplatz am Selma-Lagerlöf-Ring 51b in Borkwalde abgegeben werden. Gebraucht werden warme Decken, Schlafsäcke, Isomatten, warme Sachen wie Mantel oder Pullover, Kissen und Hilfe beim Transport der Sachspenden zu den Sammelstellen.

Verteilen fleißig Flyer (von links): die Schülerinnen Natoya Jovic, Maria Schinkel und Elisabeth Kühl wollen viele Leute auf die Spendenaktion aufmerksam machen. Quelle: Johanna Uminski

„In den nächsten Tagen ziehen wir noch durch die Straßen in Borkwalde, verteilen weiter die Flyer und weisen die Menschen auf den Termin am Samstag hin“, berichtet die Schülerin. Für Maria Schinkel ist die Organisation dieser Spendenaktion für ukrainische Flüchtlinge das erste große Projekt dieser Art, verrät sie.

„Ich habe keine Erfahrung damit, so etwas zu organisieren. Es ist aber die erste Aktion, die ich von der Idee bis Umsetzung durchgeführt habe. Das fühlt sich surreal an, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so schnell geht“, gesteht die junge Borkwalderin. Am Ende sei das Projekt größer geworden als gedacht und die ersten Rückmeldungen gebe es auch bereits. „Eine Schülerin hat sich bei mir gemeldet, die gerne an ihrer Schule Spenden sammeln und dann zu uns bringen möchte“, freut sich die 16-Jährige.

Arbeit noch nicht am Ende

Doch nicht nur die junge Borkwalderin möchte ihren Beitrag leisten, sich solidarisch mit der Ukraine zu zeigen, auch einige Kinder haben bereits zugesagt, Plakate für den Sammelstand am Samstag zu basteln und zu malen, verrät die Schülerin. Mit der Aktion ist die Arbeit von Maria Schinkel und ihren Helfern am Samstag aber noch nicht am Ende.

Die gespendeten Sachen werden dann durchgeschaut, sortiert und Listen angefertigt, erklärt sie. „Fahrer von der Stiftung werden uns helfen, die Sachen dann nördlich von Berlin zu bringen.“ Doch nicht alles wird weggegeben, sagt Schinkel. „In den nächsten Tagen werden drei ukrainische Frauen mit ihren Kindern hier in der Nähe ankommen. Wir möchten sie mit den nötigsten Sachen wie Matratzen, Schlafzeug, Decken versorgen. Ihnen fehlt es komplett an allem.“

Kontakt zu Maria Schinkel und ihren Helfern unter sachspenden-ukraine@gmx.de. Weitere Informationen gibt es unter www.sachspenden-ukraine.jimdosite.com. Die Schülerin bittet, dass sich Interessierte aktuell auf dieser Seite informieren, was gebraucht wird.

Von Johanna Uminski