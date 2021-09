Borkheide

Das Flatterband samt gold-silbernen Schleifchen ist durchgeschnitten und der neu sanierte Schulsportplatz offiziell eingeweiht. Der Platz sticht nicht nur mit seinem farbenfrohen und weichen Belag hervor, sondern hat nun auch neue Tore, Basketballkörbe und eine neue Sprint- sowie Weitsprunganlage. Der neue Sportplatz ist für Sylke Reinke, Sportlehrerin an der Borkheider Grundschule, ein „Hochgenuss“.

Zur Galerie Egal ob die Einweihung des sanierten Schulsportplatzes, das Drachen- und Sportfest oder die nachgeholte 90-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr: in Borkheide war am Samstag ganz schön was los.

„Alleine der Belag ist optisch ansprechend und hat gute Trockeneigenschaften. Die Kinder haben einen tollen Grip beim Laufen und Spielen“, schwärmt die Pädagogin. Vor allem sei der Platz nun komplett ausgestattet, so Reinke weiter. „Wir haben zwei neue Tore, Volleyballfelder, verstellbare Basketballkörbe und die Weitsprunggrube können wir abdecken und damit schützen.“

Während das alte Spielfeld keine Volleyballfelder hatte, sind nun zwei vorhanden. Neben zwei höhenverstellbaren Basketballkörben gibt es zusätzlich noch einen mobilen, der zu einem Spielfeld ergänzt werden kann, freut sich Sylke Reinke, die jede Woche 26 Stunden mit den Grundschülern den Schulsportplatz nutzt. „Vorausgesetzt das Wetter spielt mit.“ Ihre Kollegin ist ebenfalls zehn bis zwölf Stunden in der Woche auf dem Sportplatz mit den Schulkindern.

Gute und professionelle Arbeit

Über den „superschönen Platz“ freut sich auch Andreas Kreibich, Borkheider Bürgermeister. „Ich hoffe, dass die Gemeinde den Platz gut pflegt und Gelder in den Haushalt stellt, sonst haben wir in ein paar Jahren wieder den alten Zustand.“ Mit dem neu sanierten Schulsportplatz sei man einen kleinen Schritt weiter beim Schulstand in Borkheide, sagt Amtsdirektor Marko Köhler. Die Gemeinde wächst rasant. „Wir tun alles, was notwendig ist, um hier gut zu leben und zu lernen.“ Die gute und professionelle Arbeit lobte auch Firmeninhaber von der Planungsgruppe Grün der Zeit aus Potsdam, Dirk Heydemann.

Die Gesamtkosten in Höhe von 286.000 Euro für die Sanierung des Schulsportplatzes wurden nicht überschritten. „Die Maßnahme verlief sehr gut. Die Zusammenarbeit mit den Planungsbüros lief bereits bei der Planung sehr lobenswert und dies zog sich durch die gesamte Baumaßnahme“, betont Kai Fröhlich, Pressesprecher des Brücker Amtes.

Verein half mit Strom und Wasser

Zuwendungen in Höhe von 126.000 Euro gab es von der Förderung der ländlichen Entwicklung im Rahmen von LEADER. Bereits die Planung wurde in enger Absprache mit der Schule durchgeführt. An den wöchentlichen Bauberatungen nahmen stets die Schule und der Borkheider Sportverein teil, lobt Fröhlich. „Der Verein half mit Strom und Wasser aus und unterstützte auch sonst, wenn die Baufirma eine Frage vor Ort hatte. Auch die ausführende Baufirma lieferte gute Arbeit und eine angenehme Zusammenarbeit.“

Leichte Schwierigkeiten und Verzögerungen gab es aufgrund der teilweise kühlen und nassen Witterung. Der Baubeginn war am 9. April. Die Sanierungsarbeiten am Sportplatz endeten am 7. Juli. Die Planungsgruppe war Grün der Zeit aus Potsdam, die Baubegleitung hatte der Firmeninhaber Dirk Heydemann. Die ausführende Baufirma war Firma Schmitt GmbH Garten-, Landschaft- und Sportplatzbau aus Groß Köris.

Zehn Ukulelen angeschafft

Mit 32 Anmeldungen und 21 Programmbeiträgen freut sich Musiklehrerin Corinna Greschuchna dieses Mal über den regen Zulauf für das Talentefest. „Viele Kinder haben sich nachgemeldet. Es ist schön, die Kinder auch so zu erleben, weil man sonst keine Zeit oder Gelegenheit dafür hat.“ Vor allem über die vielfältigen und spannenden Beiträge freut sich die Pädagogin. „Wir haben dieses Mal eine Turn-Kür, Gesangs- und Tanzbeiträge sowie Zaubershows. Ein Mädchen lässt sich aus dem Publikum fünf Worte sagen, aus denen sie dann ein Gedicht schreiben will“, lobt Greschuchna, die sich auch noch über ein weiteres Projekt in der Schule freut.

Über den Schulförderverein sowie Sponsoren wurden zehn Ukulelen angeschafft. Weitere sollen folgen, damit ein ganzer Klassensatz den Kindern zur Verfügung steht, der dann im Musikunterricht zum Einsatz kommt, so die Lehrerin weiter. „Wir suchen Sponsoren und freuen uns, wenn jemand was spenden möchte wie Stimmgabel, Saiten, Hüllen für Ukulelen und Ukulelen selbst.“

Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in Borkheide konnten indes Kinder und Jugendliche bei Fahrten mit dem Oldtimer K30 dabei sein, über 30 Meter mit der Drehleiter in die Luft hochgefahren werden oder sich auf der Hüpfburg austoben. Wer wollte, konnte die Atemschutzausrüstung anlegen, die 20 Kilogramm wiegt.

„Es ist ziemlich warm und die Ausrüstung schwer“, resümiert Lutz Behnke, Macher von Borkheide News TV. Zufrieden mit der Veranstaltung zeigt sich der Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Borkheide, Sascha Hohenstein.. „Es sind fast alle gekommen. Auch die umliegenden Feuerwehren aus Deutsch Bork, Neuendorf und Brück.“

Von Johanna Uminski