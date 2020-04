Brück

Unbekannte haben am Mittwoch in Brück einen Volkswagen verunstaltet. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

In der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr haben die Täter den schwarzen Golf großflächig mit weißer Wandfarbe beschmiert. Der geschätzte Schaden belaufe sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen wollen zur Tatzeit in der Nähe des Fahrzeuges zwei spielende Jungen gesehen haben. Ob die kleinen Jungs für die Sachbeschädigung in Frage kommen und woher die weiße Farbe stammte, sollen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen klären. Die Zeugen und die Kinder waren beim Eintreffen der Beamten allerdings nicht mehr am Ort des Geschehens.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Brandenburg entgegen unter 03381/5600.

