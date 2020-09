Seltenes Jubiläum: Brückerin feiert 103. Geburtstag

Brück

Hildegard Kunick blickt auf ein bewegendes und langes Leben. Die Brückerin feierte nun ihren 103. Geburtstag. „Ich finde sie hoch interessant und sehr intelligent“, sagt Matthias Schimanowski, Brücker Bürgermeister.

„Sie spricht drei Sprachen. Neben Deutsch und Russisch auch fließend Polnisch“, betont der Ortschef. Sie berichtet über ihre Zeit und ihr reiches Arbeitsleben sehr reflektiert, sagt Schimanowski.

Geheimnis ihres hohen Alters

Das Geheimnis ihres hohen Alters hat Hildegard Kunick während des Besuches auch verraten: immer positiv denken. „Die Gäste haben gesagt, dass sie nie ein negatives Wort von ihr gehört haben. Sie ist von Grund auf positiv“, berichtet der Stadtchef. „Sie war immer bescheiden, sparsam und vor allem sehr fleißig“, betont Margot Lux, Tochter des Lebensgefährten der Jubilarin.

Auf die jährlichen Treffen zu ihrem Geburtstag freut sich Matthias Schimanowski immer, wie er verrät. „Unsere Gespräche haben wir auch dieses Mal vertieft. Wir haben uns zu ihrem nächsten Geburtstag wieder verabredet.“ In den Gesprächen erfährt der Sozialpädagoge immer neue Details aus dem Leben der Jubilarin. Emotional werde die Brückerin vor allem dann, wenn sich ihre Berichte dem Zweiten Weltkrieg nähren, sagt Schimanowski.

Acht Monate im Vorhof der Hölle

Hildegard Kunick ist am 14.09.1917 im Kaiserreich geboren, in Westpreußen, im polnischen Korridor aufgewachsen. „In der Schule hat sie nicht nur deutsch, sondern auch polnisch und russisch gelernt“, so Schimanowski. Ein Umstand, der ihr im späteren Leben helfen sollte. Als Arbeitskraft kam sie 1933 ins Deutsche Reich und begann als Kellnerin in Frankfurt Oder zu arbeiten.

„Später war sie als Dolmetscherin im Arbeitsamt tätig. Dort sollte sie Zwangsarbeiter aus dem Osten bespitzeln“, berichtet der Ortschef. Hildegard Kunick wehrte sich mehrfach gegen die Anweisung und landete dafür im Gefängnis, im „Vorhof der Hölle“, wie Schimanowski berichtet. „In den acht Monaten sah sie Menschen, die vom Gefängnis direkt ins KZ gewandert sind.“

Trägt keine Brille und wohnt im Obergeschoss

Zum 103. Geburtstag gab es von Matthias Schimanowski eine Stadttoraktie im Wert von 100 Euro. Damit wird der Name Hildegard Kunick in das Stadttor verewigt. „Sie ist noch ganz klar, trägt keine Brille, ist mobil und wohnt im Obergeschoss“, zeigt sich der Stadtchef beeindruckt.

Hildegard Kunick lässt nur wenige Menschen an ihrer Lebensgeschichte teilhaben, wie Matthias Schimanowski sagt. „Wenn man ihre Biografie mit unserer vergleicht, dann berichten wir vom Stromausfall oder der Wende, die positiv war. Wir haben aber nichts weiter Spannendes zu berichten.“

Feier im kleinen Kreis

Gefeiert wurde im Kreise ihrer beiden Söhne, verrät der Stadtchef „Gegen 11 Uhr sind sie nach Nauen gefahren, wo einer ihrer Söhne wohnt. Dort haben sie Mittag gegessen und Kaffee und Kuchen gehabt.“

Matthias Schimanowski freut sich auf den 104. Geburtstag von Hildegard Kunick im nächsten Jahr. Dann wird er die beeindruckende Persönlichkeit wieder besuchen, um mit ihr weiter in ihre spannende Biografie einzutauchen.

Von Johanna Uminski