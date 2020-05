Brück

Das Frühlingswetter lockt in den Garten. Doch womöglich braucht es noch das richtige Pflanz- und Saatgut. Dann ist der Mehrgenerationentreff „Alte Korbmacherei“ in Brück am Donnerstag und Freitag die richtige Adresse.

„Gebt und nehmt mit Freude“ lautet das Motto an beiden Tagen jeweils zwischen 10 und 16 Uhr an der Begegnungsstätte. Hobbygärtner können dort mitgebrachte Pflanzen untereinander tauschen, um das heimische Paradies auf dem Balkon oder auf der eigenen Parzelle zu verschönern. Es wird gebeten, die Waren jeweils gut lesbar zu beschriften.

Die Aktion hat im vergangenen Jahr auf Initiative des Seniorenbeirates zum ersten Mal statt- und viel Resonanz gefunden. Nunmehr soll sie fortgeführt werden, wobei wegen der Covid-19-Pandemie auf die Einhaltung von Abstand und kontaktlose Übergabe des Grün geachtet wird. Zeit für eine kleine Fachsimpelei soll es aber geben.

Von René Gaffron