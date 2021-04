Sichere Zukunft: Neuer Pachtvertrag für das Freibad Golzow

Golzow

Die Zukunft des Freibades in Golzow ist gesichert, weil die Gemeinde und der Kultur- und Dorfverein einen Pachtvertrag geschlossen haben. „Unsere Vereinbarung gilt erst mal für ein Jahr und verlängert sich dann automatisch. Wir haben noch nie ein Bad betrieben und bereiten uns auf die neuen Aufgaben vor. Unser Engagement ist langfristig gedacht“, sagt der Vereinsvorsitzende Peter Reinholdt.

Peter Reinholdt vom Kultur- und Dorfverein freut sich auf den Neustart im Freibad. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wann die ersten Gäste ins Wasser springen, ist noch unklar. „Wir planen, das Freibad vom 1. Juni bis 31. August zu öffnen. Technisch ist das möglich, doch corona-bedingt hängt der Start von vielen anderen Faktoren ab“, sagt der 64-Jährige der MAZ.

Gemeinde unterstützt mit 10.500 Euro

Rettungsschwimmer Jens Helbig hat die Becken des Freibads gestrichen, Helfer lassen in den nächsten Tagen Wasser hinein, bereiten es auf und bauen Pumpen an. In guten Jahren hat das Freibad um die 2000 Besucher. Die Gemeinde Golzow unterstützt den Verein bei der Bewirtschaftung des Freibads mit einem jährlichen Zuschuss von 10.500 Euro.

Besucher des Freibads erleben einen 300 Quadratmeter großen Schwimmbereich mit Wasserrutsche und Kleinkinderbecken, freies WLAN, ein Beachvolleyball-Feld, zwei Tischtennisplatten und Wasserballtore.

Helfer gesucht

Der Kultur- und Dorfverein sucht noch Schüler als Helfer. Wer mindestens 16 Jahre alt ist, darf den Kiosk und den Einlass besetzen, der Stundenlohn beträgt 7 Euro. Jens Helbig ist in doppelter Funktion als Rettungsschwimmer und Fachangestellter für Bäderbetriebe im Einsatz.

Für den Kultur- und Dorfverein Golzow ist der Betrieb eines Freibads eine Premiere. Von 2008 bis 2020 hat der Sportverein Turbine Golzow das Objekt betrieben.

Solche Bilder soll es auch 2021 im Freidbad Golzow geben. Quelle: Frank Bürstenbinder

Peter Reinhold macht klar, wie wichtig das Bad für Golzow ist. „Ich freue mich auf den Saisonstart, wenn sich die Kinder austoben, wieder am Schwimmunterricht teilnehmen und Erwachsene ihre Runden im Wasser drehen. Denn das gehört zu Golzow“, sagt Peter Reinholdt.

Info: Wer die Betreiber unterstützen will, sendet eine Mail an freibad-golzow@gmx.de

Von André Großmann