Seit 30 Jahren: Siegrun Schmidt ist voller Elan für die Brücker Narren

Brück

„Langsamer die Drehungen“ und „die Hände oben lassen“ – freundlich, aber stimmt weist Siegrun Schmidt die Kinder an. „Es läuft schon recht gut, aber manche Sachen brauchen noch den Feinschliff“, sagt die Brückerin, die die Kindertanzgruppe „Beat – Rockers“ des Brücker Karneval Clubs (BKC) ein Mal in der Woche im Mehrgenerationenhaus trainiert.

Seit über 30 Jahren ist die 68-Jährige ein festes Mitglied im Verein und aus dem Trainerstab nicht mehr wegzudenken. „Ich bin über meinen Mann in den Verein gekommen. Er war im Elferrat und ich wollte nicht allein Zuhause sein“, berichtet Siegrun Schmidt über den Beginn ihrer Leidenschaft für den Karneval und ihr Engagement im Verein.

Die Horde Kinder, die um zwölf Jahre alt sind und sich allmählich in der Pubertät befinden, hat die frühere Lehrerin einer Förderschule gut im Griff, wie sie sagt. Doch die Trainerfunktion ist nicht die einzige Aufgabe, die Siegrun Schmidt im Verein erfüllt.

Zur Galerie Siegrun Schmidt trainiert die „Beat Rockers“ und ist seit über 30 Jahren ein festes und aktives Mitglied im Verein.

Lange Zeit war die Brückerin Chefin der Saalpolizei, die während der karnevalistischen Veranstaltungen des Vereins für Ordnung im Raum sorgt. Auch heute noch wirkt sie aktiv mit. „Das ist eine tolle, homogene Gruppe. Wir haben einen starken Zusammenhalt.“

Auf ihre Idee ist auch die „Taufe“ am Rosenmontag zurückzuführen, bei der alle neuen Mitglieder ab 15 Jahren getauft werden und feierlich in den Brücker Karnevalsclub aufgenommen werden. „Außerdem tanze ich auch noch im Männerballett mit“, sagt die 68-Jährige stolz.

Vom „Karneval-Virus“ infiziert

Nachwuchsprobleme sowohl im Trainerstab als auch bei den Tänzern und Tänzerinnen gibt es nicht, berichtet Schmidt. „Ich denke, dass das damit zu tun hat, dass wir einen super Zusammenhalt haben und eine tolle Truppe sind“, schwärmt sie.

Bei der Choreografie und Musikauswahl bekommt Siegrun Schmidt tatkräftige Unterstützung von ihrer Tochter Bianca Wieland, die ebenfalls schon als kleines Kind im Brücker Karnevals Club mitgetanzt hat. „Der Karneval-Virus hat uns infiziert“, sagt ihre Tochter.

Bilder werden im Kopf zusammengefügt

Gemeinsam schauen sich Mutter und Tochter andere Tänze an, hören sich verschiedene Musiktitel an und überlegen sich gemeinsam die Schritte. „Ich muss die Musik immer und immer wieder hören. Dabei habe ich Bilder im Kopf, die ich zusammenfüge. Am Ende steht dann der Tanz“, berichtet Wieland, die als Tänzerin und Trainerin jahrelange Erfahrung hat.

Dass die Begeisterung für den Karneval und den karnevalistischen Tanzsport von Generation zu Generation weitergetragen wird, erfüllt Siegrun Schmidt mit Stolz. „Wir sind wie eine große Familie.“

Trainieren per Videonachricht

Glücklich zeigt sich Siegrun Schmidt damit, dass seit langer Zeit wieder mal auch männliche Gardetänzer in der Prinzengarde tanzen, wie sie betont. „Die Kinder wachsen bei uns heran. Wir versuchen sie im Verein zu halten.“ Dass das gut funktioniert, zeigt auch, dass selbst die im Verein groß gewordenen Mitglieder weiterhin den Kontakt halten. Unabhängig von Entfernung und Grenzen, wie Schmidt berichtet.

„Per Videonachricht haben wir den Tänzern, die nicht mehr hier wohnen, die Choreografie zugeschickt und sie haben diese Zuhause einstudiert. Manche von Ihnen wohnen in der Schweiz oder in Frankreich“, berichtet die pensionierte Lehrerin über das Engagement der Vereinsmitglieder.

Viele Mitglieder nehmen die Mühen und Strapazen auf sich

Bis Mitte Februar wird Siegrun Schmidt mit „ihren Beat-Rockern“ noch fleißig die Tanzschritte und Abläufe üben, damit am 15. Februar beim ersten Auftritt im Schützenhaus zur Prunksitzung alles glatt läuft. „Wir sind stolz darauf, dass es in unserem Verein so viele Mitglieder gibt, die in ihrer Freizeit die Mühen und Strapazen auf sich nehmen, damit die Saison immer wieder gut wird.“

Von Johanna Uminski