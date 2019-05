Golzow

Golzows Bürgermeister Ralf Werner hat es wieder geschafft. Die Wähler haben ihn in seinem Amt mit 72,7 Prozent Zuspruch bestätigt. Das ist knapp unter dem Ergebnis von 2014. Damals erhielt Ralf Werner 75 Prozent Zustimmung. 498 Ja-Stimmen erhielt der Rettungsassistent nun bei den Kommunalwahlen und 187 Nein-Stimmen. Die Wahlbeteiligung in Golzow lag bei 60,7 Prozent.

Nur zwei Wählergruppen traten in Golzow an. Auf sie entfallen für den Gemeinderat folgende Sitze: Sechs Sitze erhielt die Freiwillige Feuerwehr Golzow 1. Das sind zwei mehr als bei den Wahlen 2014.

Sie entsendet jedoch nur fünf Personen in das Gremium. Für die Wählergruppe ziehen Jens Mahlow, Peter Schmieder, Christian Walter, Christian Köppel und Chris Näther in den Gemeinderat.

Vier Sitze erhielt die Wählergruppe Unser Golzow gewonnen. Für sie ziehen Matthias Weise, Wolfgang Neumann, Peggy Klauk und Andreas Strauch in den Golzower Gemeinderat. Der besteht eigentlich aus zehn Sitzen. Das teilt Marion Jahn, Wahlleiterin im Amt Brück, mit.

Die Feuerwehr-Wahlgruppe hat jedoch nur fünf Kandidaten aufgestellt. So kann ein Sitz nicht besetzt werden. Somit sind nur neun Gemeindevertreter in dem Gremium. „Der Gemeinderat mit zehn Sitzen hat also real nur neun Gemeindevertreter“, so Jahn.

Zieht von den Feuerwehr-Abgeordneten einer im Laufe der Legislaturperiode weg, wird sein Stuhl mangels Nachrückern ebenfalls unbesetzt bleiben.

Von Marion von Imhoff