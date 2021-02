So läuft der Truppenübungsplatz Lehnin/Brück im Lockdown  

Brück/Lehnin

Ungewohnte Ruhe herrscht seit Monaten rund um die Fläming-Kaserne Brück auf dem Bundeswehr-Truppenübungsplatz Lehnin. Corona-Pandemie und Lockdown hinterlassen auch dort ihre Spuren aus dem auch für Soldaten so besonderen Jahr 2020. „Der Platz war für drei Monate ab März sogar ganz vom Netz, das gab es vorher noch nie“, sagt Oberstleutnant Marico Shana Klingler, die Kommandantin und Standortälteste in Brück.

Erst allmählich habe der 74 Quadratkilometer große Platz den Sommer über wieder den Betrieb aufgenommen. „Inzwischen sind wir wieder fast bei 100 Prozent im Belegungsplan“, berichtet Klingler. Für den Sommer ist die erste größere Übung geplant.

Große Anstrengungen waren unternommen worden zur Corona-Vorsorge, um den Betrieb sicher zu ermöglichen. Die Bettenkapazitäten waren halbiert worden von 400 auf 200 Plätze, um mehr Abstand in den Quartieren zu ermöglichen.

Berliner Truppen ausgeladen

„Als die Corona-Fallzahlen in Berlin so sehr hoch waren, haben wir Anmeldungen von Berliner Truppen auch wieder storniert“, erklärt die Kommandantin. Internationale Truppen kamen gar nicht mehr auf den Platz. Die noch kurz vor der Pandemie groß angekündigte Einquartierung amerikanischer Truppen im Rahmen der Großübung „Defender“ fiel aus.

Aber nicht alles ließ sich absagen auf Dauer. „Gerade für Einheiten, die für ihre eigen Sicherheit für Auslandseinsätze hier vorbereitet werden müssen, fanden die Übungen unter Auflagen trotzdem statt“, so Klingler. Auch Landespolizei und Bundespolizei mussten weiter üben. „Ohne regelmäßiges Training verlieren die Polizisten sonst ihre Berechtigung zum Tragen von Waffen“, erklärt die Kommandantin.

Dennoch war kaum Betrieb auf dem Platz. Üben dort sonst bis zu 1500 Leute gleichzeitig pro Tag, „waren es manchmal nur 20 und später auch mal wieder 700“, berichtet die Frau Oberstleutnant.

Halbe Mannschaft daheim in Bereitschaft

Drastisch reduziert wurde auch das ansonsten bis zu 300 Männer und Frauen starke Personal am Platz und in dessen Verwaltung. Jeweils die Hälfte der gut 200 zivilen Beschäftigten des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums sowie der 45 Leute starken Platz-Feuerwehr sind im Wechsel nur noch vor Ort. Gleiches gilt für die 30 Personen in der Kommandantur des Übungsplatzes.

„Das Wechselprinzip dient dazu, im Falle einer Corona-Infektion mit Quarantäne-Folgen immer noch ein Team komplett zu haben, das einsatzfähig ist“, erläutert Klingler. Diese Corona-Vorsorge in der Kaserne habe sich bewährt. „Wir hatten keine eigenen Fälle am Standort und nur einzelne Beschäftigte, die sich im privaten Umfeld infiziert hatten und sofort isoliert werden konnten“, erklärte die Kommandantin.

Ohne Einfluss der Corona-Pandemie gab es in der Fläming-Kaserne freilich einen Einschnitt, den nicht nur viele der militärischen und zivilen Beschäftigten am Standort bedauern. Zum Jahresende gaben die Wirtsleute Schwerz aus Lehnin den Betrieb der Kantine am Tor der Brücker Fläming-Kaserne auf. Sie gingen in Ruhestand.

Imbisswagen an der Schießbahn

Zwar verfügt die Kaserne über eine Großküche zur Verpflegung der einquartierten Truppen. Doch für Pausen und den Freizeitbereich war die „Heimbetriebsgesellschaft“ (HBG) zuständig. Nun wird dort dringend eine Nachfolge gesucht.

„Denn Kaffee, Bockwurst und mal ein Mett- oder Schnitzelbrötchen waren ein beliebtes kleines Pausen-Ritual nach anstrengenden Sitzungsstunden“, erzählte die Chefin des Übungsplatzes. Aber nicht nur das. Die Wirtsleute Schwerz klapperten oft auch mit dem Imbisswagen auf Rundtour den Übungsplatz ab und lieferten auf Vorbestellung Speisen und Getränke bis an eine der zwölf Schießbahnen.

Führungswechsel in der Fläming-Kaserne

„Ein kühles Eis im heißen Sommer und ein Kühles Getränk im Wald waren immer nicht zu verachten. Auch das wird mir fehlen“, sagt die Platz-Kommandantin. Denn sie wird am 18. März den Standort verlassen, den sie seit 2017 führt. Nun geht es nach Köln zum Amt für Heeresentwicklung.

Der Nachfolger wird vor Ort bereits eingearbeitet. Munitionsexperte Christian Matera kommt als Hauptmann aus Aachen von der Technischen Schule für Landsysteme nach Brück. Der gebürtige Berliner pendelt am Wochenende weiter nach Dresden, wo die Familie des 33-Jährigen wohnt mit Frau und Kind.

Millionen werden investiert

Auch der Nachfolger der Platzkommandantin wird sich weiter um den Ausbau und die Sanierung des Standortes kümmern können. So wie schon im vorigen Jahr seien auch für 2021 bereits gut 5,5 Millionen Euro geplant für Neubau und Sanierung von Gebäuden, Anlagen und Straßen. Denn die Baubranche läuft weiter auch im Corona-Lockdown. Von den Aufträgen der Bundeswehr profitieren vor allem regionale Firmen.

Kontakte pflegen möchte die Führung der Fläming-Kaserne auch zu den Kommunen in der Umgebung des Übungsplatzes. „So es die Corona-Lage zulässt, könnten wir uns vorstellen, den sonst immer üblichen Neujahrsempfang gemeinsam mit dem Amt Brück als Sommerfest unter freiem Himmel nachzuholen“, erzählt die Kommandantin.

Kontakt der Feuerwehren ausgefallen

Nachgeholt werden sollen unbedingt auch die angesichts der Corona-Pandemie im März sowie im November ausgefallenem Beratungsrunden zwischen den Feuerwehrleuten des Platzes und aus umliegenden Orten des Amtes Brück. „Denn Waldbrände werden weiter ein großes Thema für uns alle bleiben“, sagt die scheidende Platz-Chefin.

Zum Sorgenkind geworden sei am Übungsplatz zuletzt auch der Waldbestand selbst. „Durch Stürme und vor allem den Befall mit Schädlingen wie der Nonne und dem Kiefernprozessionsspinner sind viele Bäume verloren gegangen“, berichtet Oberstleutnant Marico Shana Klingler. Auch um die Wiederaufforstung muss sich daher nun ihr Nachfolger kümmern.

