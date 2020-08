Golzow

Leben und Tod, Kinderschaukel und Kindersarg, auf dem Hof des Golzower Pfarrhauses kommt beides zusammen. Nur ein paar Meter neben dem Sandkasten, in zwei früheren Stallungen, sanieren Andreas und Regina Ströbl die 28 Särge aus der Rochow-Gruft. Auch sieben Kindersärge sind dabei, alle Jahrhunderte alt. Sie stammen aus der Golzower Barockkirche, die gegenüber auf einem künstlich geschaffenen Hügel liegt. Klassische Musik schwebt durch die Werkstatt. „Am liebsten hören wir gregorianische Gesänge, wenn wir Särge restaurieren“, sagt der Archäologe und Kunsthistoriker Ströbl.

Zur Galerie Vor rund 45 Jahren spielten sich grausame Taten in der Rochow-Gruft in Golzow ab. Grabschänder nahmen den Toten die Würde, zerfetzten die Skelette. Nun sind die Restaurierungsarbeiten nach einem Jahr nahezu beendet.

Seine Frau pinselt einen der Särge ab. Andreas und Regina Ströbl von der Forschungsstelle Gruft in Lübeck leiten das Projekt. Beide sind freiberuflich tätig und dokumentieren wissenschaftlich die Grabstätte. Finanziert wird das vom Land Brandenburg, dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, Eigenmittel der Kirchengemeinde und Spenden. Solch kunstvoll verzierte Särge haben die beiden Wissenschaftler anderswo noch nie vorgefunden, wie etwa den Sarg von Daniel von Rochow, gestorben 1735 mit 51 Jahren. Sein Sarg war mit rotem Samt und goldenen Borten geschmückt mit einem Beschlag aus Waffen und preußischem Adler als Ehrerweisung an den König.

„Der Tod kann nichts Schlimmes sein“

Wie gehen sie um mit ihrem Beruf, der sie Toten seit Jahren so nahe bringt? Für Regina Ströbl bringt es Gelassenheit. Sie lebt seit 14 Jahren mit einem fremden Herzen, es ist das Spenderherz eines Verstorbenen. Offen erzählt sie davon. „Ein Spenderherz heißt nicht Dahinsiechen. Ich stehe mitten im Leben und möchte auch anderen zeigen, welche Lebensqualität mit einem neuen Herzen möglich ist“, sagt die 54-Jährige. Die Toten zu umsorgen, sie so zu betten, wie es damals deren Angehörigen taten, „das ist wichtig. Der Tod, er kann nichts Schlimmes sein“, sagt sie. „Es macht den Umgang damit leichter.“

Andreas Ströbl sagt, „die Toten in der Gruft liegen in ihrem Sarg als Schutzpanzer für den letzten Tag.“ Es sei die trockenste Gruft, die die Wissenschaftler je während ihrer Arbeit saniert haben. Doch gleichzeitig die wohl am grausamsten Verwüstete. „An sich müsste sie am besten erhalten sein, weil sie so trocken ist.“ Tatsächlich sehen einige der Särge wieder so aus, als seien sie vor wenigen Jahren erst gefertigt worden. Seit einem Jahr arbeitet das Paar aus Lübeck an der Aufgabe, den Verstorbenen eine würdige Totenruhe zurückzugeben. In einer Woche nun haben sie es geschafft.

Gräueltaten der Grabschänder

„Wir stellen die Würde wieder her“, sagt Andreas Ströbl. „Hier ist in den 70er und 80er Jahren ganz entsetzlich geplündert worden, ganz brutaler Vandalismus, das Scheußlichste, was man sich vorstellen kann“, sagt der 55-jährige Wissenschaftler. „Man hat den Mumien die Köpfe abgerissen, sie als Trophäen mitgenommen und mit den Leichnamen die hässlichsten Sachen gemacht. Es war eine unfassbare Brutalität und Würdelosigkeit“, sagt Andreas Ströbl. „Und es waren nicht die Russen, es waren Menschen von hier, die das taten.“

Die Toten wurden aus den Särgen gerissen, die Gruft verwüstet. „Man hat die Toten wirklich geschändet, man hat versucht, den Wehrlosesten die Würde zu rauben, und liebevoll hergerichtete Bestattungen auseinandergerissen. Gerade bei Kindern ist das entsetzlich, die wie Püppchen in den Särgen liegen, wer reißt so etwas auseinander mit Brutalität und schmeißt es in die Ecke“, fragt Andreas Ströbl.

Kinder starben Weihnachten

Schlagzeilen machte im Januar das Auftauchen eines der Grabschänder von Golzow am Pfarrhaus. Der Mann gab dem angehenden Pfarrer Oliver Notzke offenbar reumütig den Totenschädel des Kirchenstifters Friedrich Wilhelm von Rochow zurück. Dieser war 1759 gestorben.

Die Toten erhalten ihre Namen zurück. Unter den Verstorbenen in der Gruft sind die drei Kinder von Rochus von Rochow und seiner Wirtschafterin Maria Elisabeth Werlitz. Aus der zunächst unehelichen Beziehung stammen drei Kinder, darunter die 15-jährige Tochter Maria Wilhelmine Golzow. Golzow hießen die unehelichen Kinder der von Rochows mit Nachnamen. „Es ist eine sehr traurige Geschichte“, sagt Regina Ströbl. Alle drei Kinder starben kurz vor Weihnachten 1805 an Scharlach, einer Krankheit, die heute mit Antibiotikum gut behandelbar ist. Kurz bevor das Paar seine Kinder so tragisch verlor, hatte Rochus von Rochow seine Geliebte geheiratet und die drei Kinder legitimiert.

Totengewand eines Säuglings

Auch der Sarg eines Babys wurde geschändet, seine Seiten zertrümmert. Gestorben ist der Säugling, „wohl ein kleiner Bub“, wie Andreas Ströbl sagt, um 1790. Vorsichtig trägt Andreas Ströbl den mit einem Kleeblattkreuz verzierten Sarg ins Freie und öffnet ihn. Ein kleines weißes Totengewand aus Seide mit hellblauem Rüschenband kommt zum Vorschein, verziert mit einem handgroßen Kissen und einer Totenkrone aus Stoffblumen an dem Häubchen, das den Kopf des Säuglings zart umgab. Der Leichnam des Kindes ist nicht mehr zu rekonstruieren. Die Knochen der toten Kinder lagen wild verstreut in der Gruft.

Andreas Ströbl ist von all dem nachhaltig entsetzt: „Kostenbare Totenfahnen aus dem 17. Jahrhundert wurden in Stücke gerissen, einzigartige Kupfersärge mit Blechscheren aufgeschnitten, um sich die Löwenkopfgriffe ans Gartentor zu hängen und mit den Degen aus der Gruft haben sie Karnevalsspiele gemacht. Es ist alles scheußlich.“

Die Taten von Jugendlichen?

Ströbl bezweifelt, dass es nur Jugendliche waren: „Die Särge sind teilweise so unfassbar schwer und so riesig, dass man sich kaum vorstellen kann, dass es 13- und 14-Jährige gewesen sind.“

Es seien „ständig Leute ein und ausgegangen für Mutproben, sie fanden es toll und witzig, dort Särge aufzubrechen“. Niemand gebot dem offenbar Einhalt. „Es gab zwar einen Pastor damals, aber was war das in diesen Zeiten hier schon?“

„Wir möchten nicht Grusel und Horror, wir zeigen keine Leichen oder Knochen. Uns geht es um die Würde der Toten“, betont der Wissenschaftler, der mit seiner Frau in Lübeck lebt. „Wir möchten dem Willen der Bestatteten über die Gestaltung der Gruft möglichst nahe kommen. Geschlossene Särge lassen wir zu.“

Die Kirche nie verlassen

Die Toten ruhen in einem Innensarg, der meist von einem kunstvoll gestalteten Außensarg umgeben ist. Einige der Särge sind in der Golzower Kirche verblieben, die übrigen wurden zur Sanierung auf den Hof des Pfarrhauses gebracht. Während der Sanierung ist die Kirche noch bis Ende August für Besucher gesperrt. „Wir haben die Innensärge entnommen“, sagt Regina Ströbl, „die Leichname haben die Kirche nicht verlassen. Sie sind zum Teil schon zurückgebettet.“

Auf seine Rückkehr in die Gruft wird auch der mit doppeltem Blattgold geschmückte 355 Jahre alte Kupfersarg von Georg Wilhelm von Rochow vorbereitet, gestorben 1665. Er hatte im 30-jährigen Krieg gekämpft. Er ist mit wundervollen Blumen bemalt. Tulpen, Nelken und Maiglöckchen sind zu erkennen. Blumen für einen Mann, der aus einem grausamen Krieg heimkehrte.

Das Ende der Sanierungsarbeiten an der Gruft feiert die Kirchengemeinde später. „Eine zu kleine Feier dafür wäre doch zu deprimierend“, sagt Andreas Ströbl.

Von Marion von Imhoff