Borkwalde

Rotznase, Husten und Co. stehen mit Beginn der kalten und nassen Jahreszeit vor der Tür. Viele Eltern fragen sich, gerade auch unter den besonderen Corona-Bedingungen und Herausforderungen, wann sie ihr Kind noch in die Einrichtung schicken können und wann lieber nicht. Jana Weiss ist im Vorstand des Kreiselternbeirates in Potsdam-Mittelmark und weiß um die Sorgen und Nöte der Eltern im Fläming.

Frau Weiss, die Erkältungszeit steht vor der Tür – wann kann ich mein Kind in die Einrichtung bringen und wann sollte ich es besser zu Hause lassen?

Jana Weiss: Wenn ein Kind sich ernstlich krank fühlt, ist es zu Hause besser aufgehoben. Auch bei Covid-19-Symptomen muss es einem Arzt vorgestellt werden und darf keine Kita, Schule oder Hort besuchen. Viele Einrichtungen sind mittlerweile auch personell an ihren Grenzen, da nicht nur die Kinder, sondern auch die Erzieher und Erzieherinnen unabhängig von Covid-19 krank werden. Auch wenn viele Eltern mittlerweile selbst ihre Belastungsgrenze überschritten haben, ist eine zeitweise Betreuung zu Hause wünschenswert, sofern die Eltern eine Betreuung realisieren können. Es gibt vereinzelt Kitabetreiber, die hier mit Gebührenermäßigungen auch attraktive Anreize setzen.

Was können Eltern machen, wenn sie verunsichert sind – wo können sie anrufen oder nachfragen?

Gern können sich Eltern untereinander austauschen. Auch die überwiegende Mehrzahl der Einrichtungsbetreiber beantwortet gern Rückfragen. Das Gesundheitsamt hat genauso wie das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) allgemeine Informationsseiten eingerichtet. Sofern alle anderen Informationsquellen ausgeschöpft sind, kann man sich an das Gesundheitsamt wenden. Da diese im Moment sehr ausgelastet sind, wäre die Bitte, nur im Ausnahmefall Anfragen an das Gesundheitsamt zu richten. Auch der Kreiselternbeirat Potsdam-Mittelmark berät Eltern rund um die aktuelle Pandemiesituation. Da wir jedoch vollständig ehrenamtlich aktiv sind, müssen wir um ein paar Tage Geduld bitten.

Wann ist klar, dass mein Kind zu Hause bleiben muss?

Bei Fieber ist das Kind in jedem Fall zu Hause zu betreuen. Auch bei typischen Covid-19-Symptomen verbietet sich die Betreuung in einer Bildungseinrichtung. Das Gleiche gilt bei einer vom Gesundheitsamt ausgesprochenen Quarantäne.

Woran erkennen Eltern, dass es nur eine „normale“ Erkältung ist und wann um eine Covid-19-Infektion?

Eltern sind keine Ärzte! Das MBJS hat einen Beurteilungsbogen veröffentlicht, an dem sich Eltern orientieren können. Darüber hinaus bleibt nur der Weg, vorsichtig zu sein und im Zweifelsfall das Kind zu Hause zu betreuen, beziehungsweise einen Arzt zu befragen.

Müssen Sie vom Kreiselternbeirat auch Anfragen von besorgten und verunsicherten Eltern zu dem Thema beantworten?

Ja, die gibt es. Die meisten Fragen drehen sich jedoch nicht um Erkrankungsfälle, sondern darum, wie die Kitagebühren bei Teilschließungen berechnet werden, wie die Kinderbetreuung bei drohendem Jobverlust geregelt werden kann oder ob es Härtefallregelungen für besonders betroffene Eltern und Kinder gibt.

Glauben Sie, dass genügend Aufklärung sowohl in den Einrichtungen als auch bei den Eltern betrieben wurde oder gibt es noch Handlungsbedarf?

In meiner Wahrnehmung gibt es viele nicht diskutierte und nicht entschiedene Zielkonflikte wie Gesundheitsschutz gegenüber der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und viel unbearbeitete Furcht. Beiden Feldern kommt man mit Zweckoptimismus nicht bei.

Wie funktioniert unter den Corona-Beschränkungen die Eingewöhnung?

In vielen Einrichtungen findet die Eingewöhnung gar nicht oder nur eingeschränkt statt. Für die Kinder ist das ein enormer Stress. Ich würde mir wünschen, dass im Interesse der Kinder eine normale Eingewöhnung durchgeführt wird. Die Eltern sind gerade bei sehr kleinen Kindern in einem engen Kontakt mit dem Kind, sodass ich es wenig einleuchtend finde, die Eingewöhnung einzuschränken oder sogar ganz auszusetzen, nur weil die Eltern möglicherweise Überträger sein könnten.

Welche Themen beschäftigen die Eltern aktuell noch?

Insbesondere das Thema Kitabeiträge und Rechtsanspruch beschäftigt gerade viele Eltern. Wenn einer Familie finanziell das Wasser bis zum Hals steht, kann sie nicht mehr mehrere hundert Euro Kitabeiträge zahlen. Auch vor einer erneuten Komplettschließung haben viele Eltern Angst.

Von Johanna Uminski