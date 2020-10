Brück

Auch wenn es noch keine konkrete Idee gibt, wohin das Geld investiert wird, freut sich der stellvertretende Jugendwart Chris Schadack über die Spende in Höhe von 183 Euro. Überreicht hat den Beitrag die Brücker Erntekönigin Julia Köpernick.

„Zu Beginn der Pandemie haben wir viele Masken in der Märkischen Apotheke in Brück abgegeben. Die Apotheker und Apothekerinnen haben netterweise Spenden für die Masken gesammelt. Das Geld möchten wir 1 zu 1 weiterreichen“, sagt Julia Köpernick, die sich freut, dass das Geld in der Jugendfeuerwehr in Brück gut aufgehoben ist.

Zeltlager nach Cammer und Hameln

„Wir freuen uns sehr doll darüber“, sagt Chris Schadack bei der Übergabe. Mit der Ausrüstung für die rund 45 Kinder und Jugendlichen stehe man gut da, betont der 20-Jährige. „Aber für Ausflüge oder eine Weihnachtsfeier fehlt das Geld. Das müssen wir selber tragen.“ Neben Besuchen ins Kino oder zur Bowlingbahn versuche man den jungen Brandschützern auch spannende Angebot möglich zu machen, betont Schadack.

„Vor zwei Jahren waren wir bei der Flughafenfeuerwehr in Leipzig“, sagt der Student, der in Brandenburg an der Havel Ingenieurwissenschaften studiert. Durch die Partnerschaft mit den Freiwilligen Feuerwehren in Cammer sowie in Hameln ( Niedersachsen) bei Hannover konnten die Kinder und Jugendlichen in der Vergangenheit dorthin Zeltlager machen, berichtet Chris Schadack, der selbst seit zehn Jahren im Feuerwehrverein ist.

Über die Spende freut sich die Brücker Jugendfeuerwehr. Quelle: Johanna Uminski

„Bei uns stehen die Kameradschaft und der Spaß im Mittelpunkt. Als Kind wird man belustigt, um seinen Spaß zu haben und irgendwann wird es ernster. Der Spaß bleibt aber trotzdem“, verrät der 20-Jährige seine Motivation.

„Ich bin mir sich, dass sich die Kinder und Jugendlichen über die Spende freuen“, sagt der Vize-Jugendwart, der stellvertretend für die jungen Brandschützer spricht, da diese nicht anwesend sein dürfen. Aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen konnte das wöchentliche Treffen der Jugendfeuerwehr nicht stattfinden.

Nach Lockdown kamen alle Kinder wieder

„Ob wir dieses Jahr überhaupt noch Jugendfeuerwehr machen können, wissen wir nicht. Es wäre aber schade, wenn nicht“, sagt der Brücker. Ein Großteil der Feuerwehrmänner- und frauen kommen aus der Jugendfeuerwehr, sagt er. „Daher ist es wichtig, dass wir die Jugendfeuerwehr machen dürfen, damit das Interesse nicht verloren geht.“

Doch bereits während des ersten Lockdowns stellte Chris Schadack fest, dass die Kinder und Jugendlichen es kaum abwarten konnten, wieder zur Feuerwehr zukommen, berichtet Schadack. „Wir waren sehr überrascht, dass nach dem Lockdown alle Kinder wiedergekommen sind. Es gab keine Abbrecher. Das zeigt, dass wir scheinbar was richtig machen.“

Die Spende nimmt Jugendwart Justin Schlunke von der Brücker Erntekönigin entgegen. Quelle: Johanna Uminski

Auf der Suche nach einem Empfänger für die Spende war sich die Nähgruppe um Julia Köpernick, Isabel Pesch-Kolarczyk, Birgit Schuster, Mandy Mehlitz sowie Margarete Günther, Judith Janzen und Monique Frenzel schnell einig. Die Freiwillige Feuerwehr ist in unseren Augen unverzichtbar, betont Köpernick.

„Wir schätzen die Arbeit der Feuerwehrmänner- und frauen sehr. Sie verdienen Respekt und wir finden, dass der Nachwuchs eine kleine finanzielle Unterstützung absolut verdient hat. Schließlich möchte jeder, dass sein brennendes Haus oder das des Nachbarn schnellstmöglich gelöscht wird. Bei einem Unfall hoffen wir auch auf schnelle Hilfe, die meisten auch durch die Feuerwehr erfolgt“, sagt die Brücker Erntekönigin.

Von Johanna Uminski