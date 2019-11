Brück

In Brück lebt die Idee wieder, das Stadttor an der Straße des Friedens auferstehen zu lassen. Dafür machen sich Isabel Pesch-Kolarczyk und Matthias Baitz vom Bürgerverein Brück stark. In Form eines Interviews erklären sie ihre Pläne von einer Stadttoraktie. Zum Weihnachtsmarkt am 15. Dezember startet der Verkauf.

Herr Baitz, wie sind Sie beide zu dieser besonderen Idee gekommen?

Matthias Baitz: Sie hat sich von selbst ergeben. Ich wurde vor und nach der Kommunalwahl mehrfach auf das Stadttor angesprochen. Daraus habe ich mitgenommen, dass etliche Brücker im Stadttor mehr als nur ein Bauwerk mit historischem Hintergrund sehen, an dessen Aufbau sie sich gern beteiligen möchten. Der Gedanke hat mich fasziniert. Isabel hat ähnliche Erfahrungen und so haben wir überlegt, wie wir die Anregungen umsetzen können.

Aber hätten Sie das Projekt nicht auch über den Haushalt der Stadt realisieren können?

Ja klar, aber wann? In aktuellen Haushaltsdebatten für 2020 wurde erneut deutlich, dass die Ressourcen begrenzt sind und wir Prioritäten setzen müssen. Alle Stadtverordneten haben sehr verantwortungsbewusst den Haushalt mitgestaltet. Im Jahr 2020 ist es uns wieder nicht gelungen, den Betrag – wir reden hier immerhin von 45.000 bis 55.000 Euro – in den Haushalt einzustellen. Wie es in den Folgejahren aussieht, ist völlig offen. Aber ganz offensichtlich wollen sich etliche Bürger das Tor nicht einfach „hinstellen“ oder „schenken“ lassen, sondern sich auch finanziell beteiligen. Das haben die positiven Reaktionen nach dem Erntefest unterstrichen, wo wir ja das Vorhaben erstmals öffentlich anklingen ließen.

Das alte Berliner Tor in Brück auf einer colorierten Postkarte. Quelle: Sammlung Andreas Koska

Frau Pesch-Kolarczyk, Sie engagieren sich als Stadtverordnete seit Jahren auch für den Wiederaufbau des Stadttores. Wie kam es dazu?

Genau. Ich bin fasziniert von der Historie unserer Stadt, schon als Schülerin. Auch in den Orts- und Gemeindeteilen gibt es so viele interessante Sachen zu entdecken, die uns so viele Dinge erzählen können. Unsere Geschichte verleiht unserer Stadt auch irgendwie ihre Identität. Dazu gehört auch das Stadttor. Dabei denkt man eigentlich eher an größere, erhabenere Bauwerke. Wogegen das Brücker Tor wohl eine eher kleine Version darstellte und mehr die Abgrenzung zeigte und eher auch für Kontrollen dienen sollte. Dennoch hat es was Ehrfurchtsvolles, verleiht unserem Ort eine gewisse Würde. Zudem gestaltet es den Ortseingang und begrüßt unsere Gäste.

Einstmals zwei Stadttore Zur Befestigung der Stadt Brück gehörten zwei Tore. Im Osten das Heidetor – später Berliner Tor genannt – und im Westen das Gällische oder Belziger Tor. Es wird angenommen, dass das Heidetor ein hölzernes, die Straße überquerendes Torhaus war, das mit Rohr oder Schindeln gedeckt war. Die Straße in Gestalt eines Knüppeldamms und auch der Stadtgraben unterquerte dieses Bauwerk. Die Torflügel wurden mit beginnender Dunkelheit geschlossen. Im Torhaus lag die Wohnung des Torwächters, dazu Wachstuben und Arrestlokale. In der Zeichnung des Landbaumeisters Dillich von 1622 ist am östlichen Ende der Stadt ein etwas größeres Gebäude erkennbar. Es könnte dieses Tor gewesen sein. In einem Reisejournal von Carl Philipp Moritz aus dem Jahr 1785 wird das Heidetor wie folgt beschrieben: „Beim Eingang von Brück war noch eine Art von Tor, neben den Überbleibseln eines alten Bollwerks, womit diese Stadt vor der Erfindung des Schießpulvers befestigt gewesen sein mag.“ Das Tor wurde 1834 abgerissen und durch zwei schlichte Pfeiler mit kurzen Mauerflügeln ersetzt. Ein Stück weit vor dem Tor befand sich im späten Mittelalter noch eine Burg. Die Flurbezeichnungen „Schlossbusch“ sowie „Schlossgärten“ verweisen darauf.

Gibt es noch Hinweise auf das alte Tor?

Man findet einen letzten originalen Pfeiler. Viele Bürger und Stadtväter regten immer mal wieder den Wiederaufbau an. Doch scheiterte er stets an verschiedenen Dingen. Dass es doch immer wieder versucht wurde, zeigte mir das Interesse der Bürger. Das Überbleibsel sowie die scheinbare Sehnsucht nach unserem Tor, machen die Sache für mich noch spannender. So begann ich Ende 2016 – bei den Planungen zum Bau der Straße des Friedens – mir konkrete Gedanken zum Tor zu machen. Unter einigen Stadtverordneten herrschte Einigkeit, den Bau des Tores mit dem Ausbau der B 246 in Angriff zu nehmen und kurzzeitig sah es auch danach aus, den Bau nach Abschluss des Straßenbaus anzuschließen. So habe ich eine Handskizze zum möglichen Tor entworfen und diese mit einem Planer zum konkreten Plan werden lassen. Dafür habe ich lange alte Fotos angeschaut und Chroniken gewälzt. Nicht nur um herauszubekommen, wie das Tor aussah, sondern wie man es neu gestalten könnte.

Warum nicht in alter Form?

Ein historisch einwandfreier Wiederaufbau an gleicher Stelle war nicht möglich und hätte auch hohe Denkmalschutzauflagen mit immensen Kosten zur Folge. So wurde das Tor als moderne Interpretation nach historischem Vorbild an ähnlicher Stelle geplant. Dabei ließ ich beide Backsteintürme des Stadtwappens in die Gestalt einfließen und passte die Maße an die heutigen Gegebenheiten an. Deswegen wird das Tor nicht verputzt, wie einst das Berliner Tor, sondern in Ziegelmauerwerk errichtet.

Warum kam es nicht beim Straßenbau?

Leider scheiterte es wieder an diversen Kleinigkeiten. Abgesehen vom Finanziellen sind Baugenehmigungen nötig, die die Amtsverwaltung in die Wege geleitet hat. Auch wenn momentan Aussicht auf grünes Licht ist, bleiben noch einige Antworten abzuwarten. Doch sind wir nun so enthusiastisch,weiter am Ball zu bleiben.

Das Wappen der Stadt Brück. Quelle: Stadt Brück

Frau Pesch-Kolarczyk, wie genau sieht die Umsetzung der Aktie aus?

Wir geben Spendenaktien im Wert von 20, 50 und 100 Euro sowie zusätzliche Sonderaktien heraus. Damit erwirbt der Spender einen ideellen Anteil am Bau. Da es aber grundsätzlich eine Spendenaktie ist, steht die freiwillige Zuwendung im Vordergrund, für die man als Dank eine Stadttoraktie mit einmaliger Seriennummer erhält. Die Herausgabe haben wir auf 55.000 Euro limitiert. Dieses Ziel beruht auf einer Schätzung der Baukosten von 2017, die von 25.000 bis 35.000 Euro ausgingen. Dazu kommen Kostensteigerungen sowie einige andere Faktoren, die wir berücksichtigen mussten.

Wie werden die Spender sichtbar?

Ausschließlich Käufer einer 100-Euro-Aktie ist es möglich, ihren Namen in einem Ziegelstein verewigen zu lassen. Die genaue Position ist aber nicht wählbar. Alle anderen Spender werden auf einer separaten Tafel erwähnt, so sie das wollen.

Was hat es mit den Sonder-Aktien auf sich, Herr Baitz?

Für diese Variante haben wir uns vorsorglich entschieden, sollten sich Handwerker oder Unternehmen mit Sach- oder Dienstleistungen beteiligen wollen. Weiterhin sind auch einzelne Großspenden nicht ausgeschlossen oder Bürger, die sich besonders zum Aufbau des Tores verdient machen.

Ab wann würden Sie das Projekt als Erfolg ansehen?

Eigentlich jetzt schon. Es ist doch erstaunlich, dass etliche Brücker den Wunsch an einer Beteiligung haben. Finanziell würde ich sagen, bei einem Drittel der Baukosten. Das wäre eine tolle Grundlage. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn wir 100 Prozent erreichen.

Wie sehen Sie das, Frau Pesch-Kolarczyk?

Wenn endlich alle Baugenehmigungen erteilt, sonstige gesetzliche Regelungen erfüllt und dann so viele Spenden eingenommen sind, um mit dem ersten Bauabschnitt beginnen zu können, wäre das ein ganz toller Erfolg.

Das Berliner Tor in Brück auf einer historischen Postkarte. lediglich der äußerst rechte Pfeiler steht noch heute. Quelle: privat

Was würde passieren, wenn mehr Geld als nötig einkommt?

Matthias Baitz: Dann soll der Überschuss in den Aufbau des Mehrgenerationenspielplatzes in Nähe des Pavillons fließen. Dies ist ein weiteres, mittlerweile ebenso langjähriges Herzensprojekt des Bürgervereins zusammen mit einigen Bürgern.

Warum wird die Aktie vom Brücker Bürgerverein herausgegeben, Frau Pesch-Kolarczyk?

Er genießt sehr hohes Ansehen und hat viele schöne Aktionen realisiert. Zudem ist der Verein als gemeinnützig anerkannt. Er kann durch die Verankerung der Denkmalpflege in der Satzung Spenden dafür sammeln und Quittungen ausstellen. Außerdem kam der Grundgedanke, der zu den Stadttoraktien führte, ja aus der Bürgerschaft.

Herr Baitz, sind noch andere Vereine involviert?

Im Moment noch nicht direkt. Jutta Felgenträger – engagierte Brückerin und Unternehmerin, Mitglied im Bürger- wie im Gewerbeverein – hat uns bei Vorstellung unseres Projektes auf der Sitzung des Bürgervereins sofort ihre Unterstützung angeboten und uns zum Weihnachtsmarkt einen Stand gestellt. Zudem regte Amtsdirektor Marko Köhler eine Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein an. Dem Gedanken sind wir sehr offen, prüfen aber, wie eine intensivere gemeinsame Verwirklichung gestaltet werden kann. Da gibt es auch rechtliche Bedenken. Wenn sich weitere Leute dem Projekt anschließen möchten, sind sie willkommen. Es geht ja um ein Gemeinschaftswerk für eines unser Wahr- und Wappenzeichen.Diesen Beitrag hat der Bürgerverein Brück verfasst und an die Medien versandt.

