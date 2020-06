Brück/Niemegk

Wichtig für Autofahrer im Hohen Fläming. Am Dienstag und Mittwoch kommt es zu Einschränkungen, wenn sie die A 9 nutzen wollen. Das hat der Landesstraßenbetrieb am Montag erst mitgeteilt.

An beiden Tagen werden an den Anschlussstellen Brück und Niemegk neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Dabei kommt es zu Behinderungen und kurzzeitigen Sperrungen: am Dienstag an der Abfahrt Brück in Richtung Berlin und an der Abfahrt Niemegk in Richtung München; am Mittwoch an der Abfahrt Niemegk in Richtung Berlin.

Von René Gaffron