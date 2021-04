Spielplätze an der Plane sind jetzt Treffs für Jung und Alt

Brück

Der Sommer kann kommen: Am Planeufer in Brück sind die Anrainer sogar auf ein paar Regenschauer eingestellt. Denn die Treffpunktee am Sportplatz Gömnigk und am Osterfeuerplatz in Trebitz wurden jetzt um überdachte Sitzgelegenheiten ergänzt.

In Gömnigk wurden schon 2016 auf Initiative des Feuerwehr- und Traditionsvereins und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Brück neue Spielgeräte im Wert von 3500 Euro nach Wünschen der Kinder beschafft. Die Finanzierung erfolgte aus Spenden der Mittelbrandenburgischen Sparkasse.

Radler werden sich freuen

Jetzt galt es, den Spielplatz auch für die Eltern und Großeltern attraktiver zu machen, sodass ein wahrer Mehrgenerationentreffpunkt entstehen kann. Die Wahl der Vereinsmitglieder fiel auf überdachte Sitzgruppen. Sie werden im besten Fall speziell am Trebitzer Spielplatz auch die Radtouristen des direkt vorbeiführenden Europaradwegs R1 zum Ausruhen einladen.

Die Sitzgruppe wurde in Gömnigk postiert. Quelle: Privat

Die Sitzgelegenheiten wurden unter fachkundiger Anleitung eines Zimmermanns zusammengebaut,in Eigenleistung gestrichen und am vergangenen Wochenende vor Ort aufgestellt. Amtsdirektor Marko Köhler, Feuerwehr-Altchef Günter Lichtler, Feuerwehr-Vereinsvorstand Marcus Lichtler und Bauleiter Marian Schulz haben dann gleich den Praxistest vollzogen.

Kostenpunkt: 4400 Euro. 80 Prozent wurden von der Lokalen Aktionsgruppe Fläming Havel e.V. gefördert. Die restlichen Prozent wurden in Eigenleistung vom Feuerwehr- und Traditionsverein erbracht. Dessen Mitglirder hoffen, dass das Werk hier wie da viel, aber sorgsam genutzt wird und so lange erhalten bleibt.

Von René Gaffron