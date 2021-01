Golzow

Die Gemeinde muss sich nach einem neuen Betreiber für ihr Freibad umsehen. Am Rande der jüngsten Gemeindevertretersitzung teilte Bürgermeister Ralf Werner mit, dass der Sportverein Turbine Golzow in Zukunft nicht mehr als Pächter der kommunalen Freizeitanlage zur Verfügung stehen wird. Aus diesem Grund sei eine Arbeitsgruppe Bad ins Leben gerufen worden, um nach einer Alternative zu suchen. Für die Öffentlichkeit kam diese Ankündigung überraschend, denn die Turbine-Sportfreunde hatten das Freibad nicht nur zwölf Jahre lang betrieben, sondern auch modernisiert und verschönert. Warum die Zusammenarbeit zwischen Kommune und Sportverein geplatzt ist, mochte Werner nicht im Detail erläutern.

Zwölf Jahre hielt der Sportverein Turbine Golzow das Freibad offen. Jetzt muss die Gemeinde einen neuen Betreiber finden. Quelle: MAZ

Dabei muss es hinter den Kulissen schon lange brodeln. Bereits Mitte 2020 hatte Vereinsvorsitzender Gunnar Ferchland gegenüber der Gemeinde angekündigt, den zum Jahresende auslaufenden Pachtvertrag mit seinen geltenden Bestimmungen nicht verlängern zu wollen. „Mehrere Gespräche mit der Amtsverwaltung und mit Gemeindevertretern führten zu keinem Erfolg“, sagte Ferchland der MAZ. Dagegen setzt die Gemeinde nun auf den Golzower Kultur- und Dorfverein. Dieser sei zu einer Übernahme als Betreiber bereit. Es seien aber noch einige Formalitäten und satzungstechnische Änderungen vorzunehmen, kündigte Bürgermeister Werner an.

Peter Reinholdt ist Vorsitzender des Kultur- und Dorfvereins. Quelle: JACQUELINE STEINER

Vereinsvorsitzender Peter Reinholdt bestätigte gegenüber der MAZ entsprechende Überlegungen: „Die Gemeinde ist wegen des Freibades an uns herangetreten. Doch die Gespräche befinden sich in einer sehr frühen Phase. Bis wir alle Details geklärt haben, werden noch einige Wochen vergehen. Ohne kommunale Unterstützung wird eine Betreibung durch uns nicht funktionieren, obwohl sich die Vereinsmitglieder mehrheitlich zum Freibad bekannt haben.“ Wegen der Komplexität eines Freibades mit seinen strengen Hygiene- und Umweltbestimmungen schlägt Turbine-Chef Ferchland dagegen die Gründung eines Fördervereins vor: „Dessen Zweck sollte ausschließlich der Betrieb des Freibades sein. Außerdem müssten im Pachtvertrag mit der Kommune alle Verantwortlichkeiten klar geregelt sein. Dazu sollte auch eine Stellenbeschreibung für das Personal gehören.“

Sportvereinschef Gunnar Ferchland. Quelle: Marion von Imhoff

Vor allem strittige Fragen zur Personalführung haben wohl am Ende mit dazu beigetragen, dass der Sportverein das Handtuch warf. Problem: Der Rettungsschwimmer ist als Gemeindearbeiter bei der Kommune angestellt. Sämtliche Verantwortung für Ordnung, Sicherheit und Wasserqualität liegen aber beim Verein als Betreiber. Angesichts der unklaren Gemengelage sehe sich der Verein nicht mehr in der Lage die Verantwortung zu übernehmen, so Vereinsvorsitzender Ferchland. Derzeit ist also unklar, wie es mit dem Baden und Schwimmen zur Saisoneröffnung 2021 weitergeht. Dabei ist das Freibad ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für Golzow. In den vergangenen heißen Sommern wurden mehrere tausend Besucher gezählt. Nur das Corona-Jahr 2020 verhagelte den Betreibern wegen der Abstandsregeln und begrenzter Gästezahlen die Besucherstatistik.

Viel Arbeit und Ehrenamt

Der Sportverein hat in den vergangenen zwölf Jahren viel Arbeit und Ehrenamt in das Freibad gesteckt, um den gesetzlichen Anforderungen genüge zu tun. Ein eigener Brunnen mit nachgelagerter Chlor- und Filteranlage musste her. Sanitär- und Duschanlagen wurden saniert. Eine kleine Küche wurde eingebaut und ein Pavillon aufgestellt. Über die Stiftung „Gemeinsinn Golzow“ konnte eine Wasserrutsche angeschafft werden. Die Beckenumrandung bekam eine neue Pflasterung. Auch die Pflege der Außenanlagen stand regelmäßig für die Vereinsmitglieder auf dem Programm. „Weil wir als Sportverein wissen, welcher Aufwand hinter dem Freibad steckt, bleibt unsere Hand ausgestreckt. Wird Hilfe benötigt, bin ich auch persönlich zur Stelle“, so Sportvereinsvorsitzender Ferchland.

Von Frank Bürstenbinder