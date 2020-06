Brück erhöht die Hundesteuer

Brück

Wer in der Stadt Brück einen oder mehrere Hunde hält, zahlt dafür künftig mehr Geld. Denn die Stadtverordneten haben jetzt eine Erhöhung der Hundesteuer beschlossen. Neu ist, dass dann auch ein gesonderter Satz für die Haltung sogenannter gefährlicher Hunderassen gilt. Dazu zählen beispielsweise Dobermann, Rottweiler, Mastiff oder Bullmastiff – insgesamt sind in der Satzung 13 Rassen vermerkt.

Gefährliche Hunde sind laut Satzung jene, „bei denen aufgrund rassespezifischer Merkmale, Zucht, Ausbildung oder Abrichten von einer über das übliche Maß hinausgehenden Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe auszugehen ist“, die als bissig gelten oder die, ohne selbst angegriffen worden zu sein, wiederholt Menschen gefährdet haben.

Negativzeugnis wirkt steuersenkend

Der Hundehalter kann im Einzelfall dem Ordnungsamt aber nachweisen, dass der Hund keine gesteigerte Kampfbereitschaft, Angriffslust oder Schärfe gegenüber Menschen und Tieren aufweist. Hat der Halter so ein Negativzeugnis vorgelegt, gilt sein Hund nicht mehr als gefährlich und der Besitzer zahlt die für alle Rassen übliche Steuer.

Das sind für den ersten Hund 35 Euro, den zweiten Hund 60 Euro und jeden weiteren Hund 100 Euro. Das Halten von gefährlichen Rassen – ohne Vorlage eines Negativzeugnisses – kostet 800 Euro. „Die Amtsverwaltung empfiehlt, einen gesonderten Steuersatz für gefährliche Hunde in die Satzung mit aufzunehmen, um die Vorlage eines Negativzeugnisses zu unterstützen und dem möglichen Halten von gefährlichen Hunden im Stadtgebiet entgegenzuwirken“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Rottweiler zählen laut Brücker Hundesteuersatzung zu den gefährlichen Rassen. Quelle: Franziska Kraufmann/dpa

Bislang galten Sätze in Höhe von 15 Euro für den ersten Hund, 36 Euro für den Zweiten und 77 Euro für jedes weitere Tier. Die alte Satzung stammt aus dem Jahr 2005. In der Beschlussvorlage empfohlen worden war eine Erhöhung auf 50, 80 und 150 Euro sowie 800 Euro für gefährliche Hunde.

Isabel Pesch-Kolarczyk teilte jedoch aus der Diskussion im Finanzausschuss mit, dass man sich für eine mittlere Variante entschieden und die Sätze aus Golzow übernommen habe. Diesen stimmten schließlich auch die Stadtverordneten zu. Die Golzower Satzung war bereits im November 2019 geändert worden. Auch die Satzungen der anderen amtsangehörigen Gemeinden würden in diesem Jahr überarbeitet, heißt es in der Vorlage.

Satzung ab 2021 in Kraft

Die neue Hundesteuersatzung der Stadt tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. In Brück werden zurzeit 502 Hunde steuerlich erfasst, davon 418 als erste, 69 als zweite, 15 als weitere Hunde. Im Jahr 2020 wurden bisher rund 9897 Euro und im Jahr 2019 rund 10.013 Euro Hundesteuer angeordnet.

Von Josephine Mühln