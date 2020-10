Brück

Die Stadt Brück will sich fitter machen für die Elektromobilität. Von den Stadtverordneten wird aktuell der Aufbau von drei neuen Ladesäulen für Elektrofahrzeuge diskutiert. Mit Hilfe von Fördergeld sowie einem Eigenanteil von insgesamt knapp 16.000 Euro aus dem Stadthaushalt soll das fast 46.000 Euro teuere Projekt schnellstmöglich realisiert werden.

Interessant für Pendler

Je eine Anlage mit jeweils zwei Lademöglichkeiten sowie einem Ladepunkt für Elektrofahrräder ist vorgesehen neben dem Supermarkt am Amtsgebäude in der Brücker Innenstadt sowie an den Bahnhöfen in Brück und Baitz. „Gerade die Bahnhöfe, die viel von Pendlern angesteuert werden, wären interessant für ein solche Infrastruktur“, erklärt Bürgermeister Matthias Schimanowski (Pro Brück) gegenüber der MAZ.

„Wir sind uns einig in der Stadtverordnetenversammlung, dass wir die Ladesäulen wollen“, sagt der Stadtchef. Das trage dazu bei, den Bestand von Elektroautos für kommunale Zwecke auszuweiten. Einen Elektro-Dienstwagen der Verwaltung und eine Ladestation am Bauhof gibt es bereits. Die zusätzlichen Ladesäulen sieht Matthias Schimanowski zudem als Beitrag zur Tourismusförderung.

Noch offene Fragen

Geklärt werden müssen aber noch offene Fragen zum Bezahlsystem sowie zur Leistungsfähigkeit der Ladepunkte. „Es sollten auch Schnelllade-Stationen dabei sein“, erklärt der Bürgermeister. Start könnte noch diese Jahr sein mit dem Ladepunkt am Buchenweg.

Bei den Standorten Bahnhof Brück und Bahnhof Baitz steht die Genehmigung des Landesamtes für Bauen und Verkehr noch aus. Die Behörde hatte Fördergeld zum Ausbau von Pendler-Parkplätzen bewilligt und müsste Veränderungen genehmigen.

Kreis spendiert große Summe

Vom Landkreis Potsdam-Mittelmark ist eine Förderung von bis zu 10.000 Euro pro Standort bewilligt. Also insgesamt 30.000 Euro.

Noch dieses Jahr soll zunächst der Aufbau der Ladesäule am Buchenweg vor dem Amtsgebäude starten. Der Eigenanteil von gut 53oo Euro stehe bereit im Haushalt. Die Umsetzung der anderen beiden Säulen erfolgt nach Freigabe im Jahr 2021. Die Finanzierung des Eigenanteils in Höhe von rund 10.600 Euro werde im Haushalt für 2021 eingestellt, heißt es aus der Amtsverwaltung.

Dort waren drei verschiedene Angebote für die Errichtung und den Betrieb der Ladesäulen eingeholt worden. Enthalten darin sind auch die Kosten die Betriebsführung über 48 Monate in Höhe von gut 3100 Euro. Nach vier Jahren würden diese koste dann an die Kommune übergehen.

Von Thomas Wachs