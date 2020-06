Stadt Brück rechnet Elternbeiträge für Notbetreuung taggenau ab

Brück

Die Stadt Brück will die Elternbeiträge für die Notbetreuung in ihren Kitas rückwirkend taggenau abrechnen. Dem haben die Stadtverordneten jüngst zugestimmt. Es sei die gerechteste Lösung gegenüber den Eltern und die maximale Möglichkeit der Stadt, ihnen entgegenzukommen, sagte Amtsdirektor Marko Köhler während der Sitzung. Für die Essensbeiträge sei ebenfalls die taggenaue Abrechnung vorgesehen.

Marko Köhler wies weiter darauf hin, dass dieses Vorgehen rechtlich am sichersten sei, weil auch der Anspruch auf Notbetreuung nur eingeschränkt gelte. Denn wenn vorhanden, müssten Eltern andere Möglichkeiten für die Betreuung ihrer Kinder nutzen. Der Stadtverordnete Achim Liesecke stimmte zu, dass die taggenaue Abrechnung von der Verwaltung sehr fair sei.

Juristischer und emotionaler Mittelweg

Die Entscheidung sei der juristische und emotionale Mittelweg, den die Stadt gehen und den Eltern begründen könne, sagte der Amtsdirektor weiter. Auch in Borkheide und Planebruch sei das Vorgehen einstimmig beziehungsweise mehrheitlich beschlossen worden.

Seit April sind Eltern, die ihr Kind nicht in eine Notbetreuung geben können, vorerst von Elternbeiträgen befreit (siehe Infokasten). „Nach meiner persönlichen Meinung ist es schlecht, die Eltern, die eine Notbetreuung in Anspruch nehmen, nicht auch von den Beiträgen zu befreien“, sagte Marko Köhler. Dazu komme, dass es in den Gemeinden des Landes unterschiedliche Regeln gebe – und auch Fälle, bei denen Eltern die Kosten für die Notbetreuung erlassen würden.

Zuwendung für den Ausfall Seit dem 18. März waren die Kitas in ganz Brandenburg wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Aus diesem Grund haben die Träger die Zahlungspflicht für Kita- und Hortgebühren ausgesetzt beziehungsweise verschoben. Eltern in Brandenburg, die ihre Kinder nicht in eine Notbetreuung geben konnten, sollten ab April vorerst keine Beiträge zahlen müssen. Öffentliche und freie Träger von Kitas konnten bei den Kommunen die Zuwendung für den Ausfall von Elternbeiträgen ab 1. April beantragen. Pro Kind und Monat sollen 160 Euro für die Krippe, 125 Euro für den Kindergarten und 80 Euro für den Hort gezahlt werden.

„Aber arme Träger können das nicht stemmen“, so der Amtsdirektor. „Dadurch entsteht ein ungerechtes Gefälle.“ Das Amt Brück habe gegenüber dem Land Brandenburg und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass das Vorgehen zu einer Ungleichbehandlung der Eltern führen werde, heißt es in der Beschlussvorlage.

Zur Erläuterung ist in dem Papier eine Berechnung aufgeführt: Für den Monat April wurde 48 Kindern in der Kita „Planegeister“ und 60 Kindern in der Integrierten Tagesbetreuung (ITBA) ein Rechtsanspruch auf Notbetreuung beschieden. Somit haben circa 51 Prozent der regulär betreuten Kinder in der Kita sowie rund 27 Prozent der Kinder der ITBA einen Anspruch auf Notbetreuung.

Legt man die Einnahmen aus Elternbeiträgen der Stadt Brück des Monats März in Höhe von etwa 22. 565 Euro zugrunde, könnten für den Monat April maximal rund 8918 Euro – davon 6004 Euro Kita und 2914 Euro Hort – durch die Elternbeiträge eingenommen werden. Elternbeiträge in Höhe von 13.647 Euro können derzeit nicht erhoben werden.

Eltern, die ihre Kinder in die Notbetreuung geben, erhalten rückwirkend einen Beitragsbescheid für die tatsächliche Inanspruchnahme. Es erfolge eine tagesgenaue Abrechnung mit Bezug auf den regulären Monatselternbeitrag.

Eingeschränkte Regelbetreuung

Seit Dienstag ist neben der Notbetreuung auch wieder eine eingeschränkte Regelbetreuung im Amt Brück eingerichtet. „Der Gesetzgeber hat damit für Kinder und Eltern, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben, eine Betreuung von mindestens vier Stunden an einem Tag in der Woche definiert“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Amtes.

