Einstimmig beschlossen: Brück saniert seine beiden Turnhallen

Brück

Am Ende ist die Verzweiflung fast greifbar. Die Brücker Stadtverordneten haben in ihrer jüngsten Sitzung erneut über die Zukunft der beiden Turnhallen auf dem Gelände des Schulcampus in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße beraten – und sind schließlich zu einem Kompromiss gekommen.

Bis dahin dauert es jedoch wesentlich länger als die unter Punkt 22 auf der Tagesordnung anberaumten fünf Minuten. Auch eine Pause für weitere Beratungen untereinander wird während der Diskussion nötig. Schließlich aber fällt das Votum für den Beschluss einstimmig aus.

Beide Hallen sanieren

Demnach sollen sowohl die kleine als auch die große Turnhalle Schritt für Schritt entsprechend des Wirtschaftlichkeitsgutachtens mit den verfügbaren Fördergeldern und Eigenmitteln saniert werden. Zudem wird der Beschluss um den Zusatz ergänzt, dass die Stadt Brück perspektivisch den Bau einer Zweifeldhalle verfolgt und mit der Standortfindung beginnt.

Amtsdirektor Marko Köhler ließ außerdem in die Ergänzung mit aufnehmen, dass dieses Vorhaben realistisch erst innerhalb der nächsten zehn Jahre umgesetzt werden könne. Es würden derzeit bereits andere Großprojekte laufen, mit einem weiteren zu beginnen, sei für die Verwaltung nicht umsetzbar.

Fördermittel laufen Ende 2020 ab Die Stadt Brück hat für die Sanierung der Turnhallen ein Wirtschaftlichkeitsgutachten vom Bad Belziger Ingenieurbüro Schiller erstellen lassen. Ermittelt wurden darin die Kosten für eine Kernsanierung der alten Leitungen (Abwasser und Wasser, Heizung) und die Installation der neuesten und energieeffizientesten Technik. Nach Auswertung der Aufstellung belaufen sich die Sanierungskosten für die kleine Halle auf circa 620.000 Euro und für die große Halle auf rund 400.000 Euro. Laut Aufstellung in der Beschlussvorlage, ist die Sanierung beider Hallen am kostengünstigsten für die Stadt. Zum Vergleich: Die Sanierung der großen Halle inklusive Abriss der kleinen Halle und Neubau einer Einfeldhalle würde mit rund zwei Millionen Euro zu Buche schlagen. Für die Sanierung wurden bereits 75.000 Euro aus dem Kreisentwicklungsbudget bereitgestellt. Der Bewilligungszeitraum läuft jedoch nur noch bis Ende Dezember 2020 – auch deshalb ist schnelles Handeln gefragt.

Katrin Aechtner ist mit dem Ausgang der Diskussion zufrieden. „Ich freue mich, dass die Weichen in die richtige Richtung gestellt wurden“, sagt die Abteilungsleiterin Turnen des Vereins „Turn- und Sportgemeinschaft Brück“. „Natürlich ist das noch ein langer Weg bis zur neuen Halle und es wird sicher Höhen und Tiefen geben. Aber die Entscheidung ist getroffen und nun muss man sehen, wie die Ausgestaltung aussieht.“

Die Sportlerin hat zu Beginn der Stadtverordnetenversamlung (SVV) die Sicht des Vereins zur aktuellen Situation dargestellt und deutlich gemacht, dass eine Sanierung allein das Platzproblem nicht löse. „Es wurde viel Geld in den Schulerweiterungsbau gesteckt – warum werden der steigende Platzbedarf und die Nachfrage an Sportangeboten jetzt nicht mitgedacht?“, fragte Katrin Aechtner.

Wachsende Stadt als Argument

Auf die wachsende Stadt und den Zuzug von Familien mit Kindern wies auch SVV-Mitglied Daniel Strübing hin. „Es ist aus meiner Sicht sinnvoll, darüber nachzudenken, die große Halle stehenzulassen und mit einer Zweifeldhalle weiterzumachen – die an der Stelle der kleinen Halle als Sport- und Veranstaltungshalle steht. Dann sind wir für die Zukunft gut aufgestellt.“

Brücks Bürgermeister Matthias Schimanowski sagte, es sei „ein absolut falsches Signal, das Geld jetzt mit vollen Händen rauszuhauen.“ Es sei am besten, beide Hallen zu sanieren und den Bau einer dritten Halle in Erwägung zu ziehen, wenn sich die Einwohner- und Schülerzahlen weiter so positiv entwickelten. „Aber das kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher gesagt werden.“

Intakten Bildungscampus bedenken

Die bereits genehmigten Fördergelder sinnvoll für eine Sanierung zu nutzen, dafür plädierte Michael Klenke. Er machte aber auch deutlich: „Wenn man mehr Fläche haben will, muss man die kleine Halle abreißen und ein neues Gebäude bauen. Drei Hallen zu unterhalten wäre viel zu teuer.“

Auf einen weiteren Punkt wies Isabel Pesch-Kolarczyk hin. „Wir haben hier einen intakten Bildungscampus, den wir uns wieder zerreißen würden, wenn wir woanders eine neue Halle hinbauen“, sagte sie.

Von Josephine Mühln