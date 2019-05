Brück

Bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung Brück hat die Wählergruppe Pro Brück mit großem Abstand den deutlichen Sieg eingefahren. Sie erzielte 44 Prozent der Stimmen. Damit entfallen allein sieben der 16 Sitze im neuen Stadtparlament auf die Wählergruppe, die mit Matthias Schimanowski auch den Bürgermeister stellt.

Er erzielte mit 918 Stimmen das beste Ergebnis aller Kandidaten für die SVV. Bei der Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister, die Sonntag parallel stattfand, entfielen 85,3 Prozent auf das ehrenamtliche Stadtoberhaupt. Allerdings vorbehaltlich der Briefwahl, die am Montag noch ausgezählt wurde und bis zum frühen Abend nicht veröffentlicht war. Matthias Schimanowski war der einzige Bewerber.

Die Wahlbeteiligung unter den 3188 Wahlberechtigtem der Stadt Brück lag bei 59,3 Prozent.

Anerkennung für Arbeit

In dem klaren Wahlergebnis seiner Wählergruppe sieht der Stadtchef auch eine Anerkennung für seine Arbeit in den zurückliegenden zwei Jahren. Damals hatte er sich nach dem überraschenden Tod seines langjährigen Vorgängers Karl-Heinz Borgmann dafür entschieden, das Amt bis zur regulären Neuwahl zu übernehmen. Nun sei er von vielen Bürgern aufgefordert wurden, erneut zu kandidieren. „Das Ergebnis erhöht jetzt den Druck, nun auch zu liefern“.

Mit Uwe Borgmann sei „ein weiteres Schwergewicht“ in der Wählergruppe aktiv, das durch seine Bekanntheit und seine Aktivitäten für die Stadt unter anderem im Bürgerverein ebenfalls zum guten Ergebnis von Pro Brück beigetragen hat.

Gut zehn Prozent mehr

Die Gruppe konnte ihr Ergebnis gegenüber der Wahl von 2014 um gut zehn Prozent verbessern. Zweitstärkste Kraft ist nun die SPD. Sie erreichte 26,1 Prozent und drei Sitze. Das entspricht einem Verlust von acht Prozent gegenüber 2014. Für die Sozialdemokraten war Michael Klenke das Zugpferd mit allein 589 Stimmen. Die CDU büßte zwei Prozent ein und erhält ebenfalls drei Sitze.

Jeweils ein Sitz im Stadtrat geht neu an die Einzelbewerber Frank Schulze, der sechs Prozent der Stimmen erzielt, sowie an Daniel Strübing mit 4,1 Prozent. Ein Sitz erhält zudem der Gewerbe- und Wirtschaftsförderverein für 2,9 Prozent – knapp drei Prozent Verlust zu 2014.

Dicke Bretter zu bohren

Als Herausforderung für die neue Legislaturperiode sieht es Bürgermeister Matthias Schimanowski an, „die Arbeit in der Kommunalpolitik für ehrenamtliche Akteure verlässlicher und attraktiver zu machen“. Dazu kann er sich vorstellen, Ausschüssen zu sparen beziehungsweise zu straffen. „Zuletzt waren uns gerade Frauen verloren gegangen, die diese Belastung in der Freizeit nicht mehr mittragen wollen“, erklärt der Stadtchef.

Als dickste Bretter, die nun in der Stadtpolitik zu bohren sind, sieht Schimanowski den Ausbau des Bildungscampus’ an beiden Schulen inklusive der Turnhallen, des Sportplatzes und der Entwicklung des Multifunktionbaus in den nächsten zwei Jahren.

SVV gut ausgelastet

Ebenso steht die kommunale Nutzung des Bahnhofes an. „Damit sind wir in der SVV ganz gut ausgelastet mit Themen“, sagt Schimanowski. Er rechnet damit, dass diese kommunale Arbeit „mit den zunehmend knapper werdenden Finanzen von außen nicht einfacher werden wird“. Die Bürger ruft der Stadtchef dazu auf, „ihre Belange direkt in Sitzungen an die SVV heranzutragen, statt im Hintergrund zu meckern“.

Von Thomas Wachs