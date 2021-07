Stöbern und Tratschen: Flohmärkte locken nach Schlalach und Borkheide   

Schlalach/Borkheiden

Es darf wieder etwas gefeiert werden. Mehr Geselligkeit im Gemeindeleben ist möglich angesichts der Lockerungen von Corona-Auflagen. Das lassen sich engagierte Akteure in einigen Orten des Hohen Flämings nicht zweimal sagen. So wird für diesen Samstag eingeladen nach Schlalach und Borkheide zu Flohmärkten mit Geselligkeit drumherum.

In Schlalach lädt der Medien- und Kulturverein (MUKS) ein an sein Domizil an der Straße des Friedens 20. Dort läuft der Flohmarkt von 11 bis 17 Uhr. „Trödel und Nippes, Nützliches und Schönes, Haus- und Handgemachtes sowie Handwerkliches und Kreatives laden zum Stöbern, Suchen und Finden ein“, teilt Heike Nehrkorn vom Verein mit.

Für die Besucher des geselligen Nachmittags warten zudem Kaffee, Kuchen und Grillwurst sowie Getränke. Die Einnahmen aus deren Verkauf kommen den Verein zu Gute, der im Dorf verschiedene Veranstaltungen organisiert.

Wer einen Stand aufbauen möchte beim Schlalacher Flohmarkt, informiert sich bitte unter 0162/8534432. Tische sind mitzubringen. Die Standgebühr beträgt einen Blechkuchen.

In Borkheide findet der Flohmarkt am Flugfeld statt, wo der Hans-Grade-Verein rund um das Flugzeug IL 18 weitere Technik zeigt. Quelle: Johanna Uminski

Eine besondere Kulisse für seinen Flohmarkt und das Sommerfest ausgewählt hat das Familienzentrum Borkheide/Borkwalde. Eingeladen sind Kinder, Eltern und Senioren ab 14 Uhr auf das Flugfeld Borkheide. Dort können rund um das Museum in der IL 18 auch weitere Fluggeräte des Hans-Grade-Vereins besichtigt werden.

Information und Anmeldung für Stände in Borkheide erfolgt per E-Mail unter fz.bh-bw@stiftung-job.de.

Von Thomas Wachs