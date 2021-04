Straßenbau in Brück: Sorge um „Hasenbande“-Kinder 

Brück

Ab dem 5. Mai startet in Brück die nächste Bauphase im Zuge der Straßensanierung. Rund vier Wochen später als ursprünglich geplant wird nun die Luisenstraße vollgesperrt. Die neue Umleitung führt dann als Einbahnstraße an der christlichen Kita „Hasenbande“ in Brück vorbei. Schon jetzt empfinden die Eltern den Durchgangsverkehr aufgrund der jetzt asphaltierten Straße als gefährlich. Tempo 30 und zusätzliche Hinweise auf die Kindertagesstätte sollen helfen, das Verkehrsgeschehen sicher zu gestalten. Und auch eine langfristige Lösung ist in Aussicht.

Die neue Umleitung führt über die Straße der Jugend und direkt vor den Toren der christlichen Kita „Hasenbande“ entlang. Quelle: Natalie Preißler

„Gibt es irgendwie die Möglichkeit die Geschwindigkeit an der christlichen Kita zu reduzieren? Durch die Baustelle in der Lindenstraße/Luisenstraße fahren dort viele lang und sehr viel zu schnell“, fragt Madlen Nawrocki, Mutter einer Tochter, die in der Einrichtung betreut wird und gleichzeitig Anwohnerin. Fast hätte man ihr die Tür abgefahren, schildert sie eine brenzlige Situation.

Dass die Brückerin nicht die einzige ist, die sich sorgt, lässt sich im Feedback gut lesen. Vor allem passierende LKW seien auf der für die kommende Umleitung jetzt asphaltierten Straße ein Problem. Wenn ab nächstem Mittwoch der Eingangsverkehr aus Linthe zwangsläufig hier durch muss, könnte auch die Bring- und Abholsituation an der Einrichtung hektisch werden. Momentan parken die Eltern auf dem Grünstreifen direkt vor der Kita. Dies soll auch weiterhin möglich sein, verspricht Amtssprecher Kai Fröhlich.

„Es wurden jetzt Verkehrsschilder aufgestellt, die auf den Kindergarten hinweisen und die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 anzeigen“, sagt Fröhlich. Generell herrsche ab Mittwoch aber ein absolutes Halteverbot in der Straße der Jugend, die dann als Einbahnstraße befahren wird. Bis Ende August soll so bei wechselnder Fahrtrichtung der Einbahnstraße die Bauzeit an der Luisenstraße überbrückt werden. Weiterführend läuft die Umleitung dann über Silberbrückenstraße, An der Bahn und bis zur Bundesstraße 246.

Der Straßenbau in Brück geht in die nächste Bauphase. Voraussichtlich ab 5. Mai ist die Luisenstraße voll gesperrt. Quelle: Natalie Preißler

Mutter Madlen Nawrocki befürchtet: „Es wird dann wohl noch schwieriger die Kinder in die Kita zu bringen, da man ja zu Fuß mit den Kindern dort lang muss. Momentan kann man aber noch gut am Rand parken. Aber es ist dennoch alles sehr beengt.“ Die Asphaltierung zieht auch den Vorstoß der Verwaltung nach sich, dem Wunsch der Eltern zu folgen, und dauerhaft ein behördlich angeordnetes Tempo von 30 km/h zu erwirken. Dazu wollen sich die Stadtverordneten noch im Detail verständigen.

Momentan ist unweit der Kita auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Hinweisschild auf die Kindereinrichtung mit der Bitte um Vorsicht und einer Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h platziert. So könnte an diese Stelle auch nach der Straßensanierung eine feste Geschwindigkeitsbeschränkung rücken.

Von Natalie Preißler