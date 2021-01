Straßenbau und Behinderungen für gut ein Jahr in Brück    

Brück

Längere Zeit mit Beeinträchtigungen leben müssen Anlieger und Kraftfahrer ab Montag in Brück. Dort beginnen dann auf der Trasse der Bundesstraße 246 in Richtung Bad Belzig die Sanierungsarbeiten für gut 750 Meter der Straße der Einheit. Später folgt der Ausbau der 200 Meter langen Luisenstraße als Verbindung zur Landesstraße 85 im Ort.

Auf der gleichen Trasse laufen unterdessen auch noch die Ausbauarbeiten zur Sanierung der B246-Ortsdurchfahrt im Stadtteil Gömnigk. Sie sollen bis September abgeschlossen sein.

Am Montag geht’s los

Am Montag, 1. Februar, rücken Bauarbeiter zunächst im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg in der Straße der Einheit an. Von Gömnigk her starten die Arbeiten ab Ortseingang im ersten Abschnitt von 300 Metern mit einer halbseitigen Sperrung. Eine Ampel regelt den einspurigen Verkehr.

„Die Arbeiten zur Straßensanierung erfolgen in Kooperation mit der Stadt Brück sowie dem Abwasserzweckverband Planetal und der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)“, erklärt Steffen Streu, der Sprecher des Landesbetriebes als Haupt-Bauherr.

In Brück wird neben der Straße der Einheit ab März auch die Luisenstraße saniert. Der Seitenbereich bleibt befestigt erhalten. Quelle: Andreas Koska

Auf beiden Strecken werde über die Erneuerung der Fahrbahnen hinaus die Straßenbeleuchtung erneuert sowie ein neuer Gehweg gebaut. „Außerdem sind in großem Umfang diverse Kabel und Leitungen verschiedener Medienträger neu zu verlegen“, teilt Steffen Streu mit.

Anlieger müssen Beiträge leisten

„Anlieger werden lediglich zur Kasse gebeten über Beiträge für die neue Beleuchtung sowie für die Kosten der Grundstückszufahrten“, sagt Bürgermeister Matthias Schimanoswki (Pro Brück) der MAZ. Er lobt die konstruktive Kooperation mit den Planern. Anders als in Gömnigk, wo der Sommerweg neben der Straße nun durch Bordsteine abgeschnitten ist, könne in Rottstock ein befestigter Seitenbereich geschaffen werden.

Für die Vollsperrung der Luisenstraße, die ab März geplant ist, wird zunächst noch die innerörtliche Umleitungsstrecke hergerichtet. Sie verläuft für Anlieger und Busse im Linienverkehr zwischen Straße der Einheit und Chausseestraße über die Straße der Jugend. Sie wird dazu asphaltiert.

Weite Umleitung ausgewiesen

Der überörtliche Durchgangsverkehr wird während der gesamten Bauzeit auf der Bundesstraße 246 über die Landesstraße 85 Richtung Treuenbrietzen geführt. Kraftfahrer können dann ab Linthe die Autobahn 9 oder die L 85 bis Treuenbrietzen nutzen, um zur Bundesstraße 102 und über Bad Belzig wieder zur B 246 zu gelangen. Die Umleitung in Gegenrichtung erfolgt umgekehrt.

„Die Fertigstellung für das gesamte Bauvorhaben ist für April 2022 vorgesehen“, teilt Steffen Streu mit. „Ab Ende 2020 soll jedoch schon auf der Straße der Einheit der Verkehr wieder komplett rollen können“, sagt Bürgermeister Schimanowski am Freitag. „Danach werden dann nur noch die Seitenbereiche bearbeitet.“

Von Thomas Wachs