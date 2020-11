Borkwalde

Findige Detektive werden in Borkwalde noch bis zum 15. November gesucht! Erst kürzlich wurden zehn Warnfiguren, sogenannte Streetbuddys im Ort verteilt, damit Autofahrer angehalten sind, langsamer zu fahren und auf spielende Kinder zu achten.

Zur Galerie Kleine Detektive in Borkwalde machen sich auf die Suche nach den zehn orangenfarbenen Warnfiguren, den sogenannten Streetbuddys, die erst kürzlich im Ort aufgestellt wurden. Auf die Sieger warten tolle Preise.

Nun sind Borkwalder Kinder aufgerufen, die Streetbuddys zu suchen, erklärt Angelika Emmrich, die das Gewinnspiel ins Leben gerufen hat. „Durch Corona findet im Ort nichts statt und ich finde, dass die Kinder dringend eine Abwechslung brauchen“, sagt die Borkwalderin zu ihrer Motivation für das Gewinnspiel.

Anzeige

Einer der Detektive ist Fionn Schmidt. „Ich mache mit, weil ich dadurch weiß, wo alle stehen“, sagt der 12-Jährige, der bereits fünf Streetbuddys entdeckt hat. Der Borkwalder Schüler mag Schnitzeljagd-Spiele, sagt er und verrät auch seine Taktik bei seiner Suche. „Ich laufe erst mal den Hut ab und gehe dann zum Astrid-Lindgren-Platz.“ Gerne als Detektiv ist auch der neunjährige Tom Lüdecke unterwegs, der sich freut mitzumachen.

Borkwalder Suchspiel –Streetbuddys finden Bis zum 15. November können die Lösungen als Brief in den Briefkasten von Angelika Emmrich im Selma-Lagerlöf-Ring 21b in Borkwalde eingeworfen oder an BorkwalderLeben@gmx.de zugeschickt werden. Die Kinder sollen die Straße und Hausnummer aufschreiben, wo sie die Streetbuddys gefunden haben. Unbedingt müssen Vor- und Nachname und Alter sowie Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse mit den Lösungen übermittelt werden. Alle Gewinner werden per Mail oder Telefonanruf informiert. Gemalte Bilder sollen mit Einverständnis als kleine Galerie auf dem Blog veröffentlicht werden. Weitere Informationen unter www.borkwalde.blogspot.com.

„Ich finde so eine Suche toll und spannend“, sagt Samantha Strzecha, die sich mit ihrer Freundin Mara Alawneh gemeinsam auf die Suche macht. Die Mädchen haben bereits einen Streetbuddy gesichtet. „Es macht Spaß und es ist cool, neue Kinder kennenzulernen“, betont Leonard Eska, der schon vier Warnfiguren gefunden hat. Egbert Eska findet das Suchspiel toll. „Die Kinder lernen dadurch den Ort besser kennen, und zwar nicht nur das Neubau- sondern auch das Altbaugebiet“, sagt der ehrenamtliche Ortschef.

Auf die Gewinner warten tolle Preise von drei netten Sponsoren, sagt Angelika Emmrich. „Die genaue Anzahl der Gewinne kann ich noch nicht nennen, denn ich muss noch einkaufen gehen und schauen, dass wir möglichst viele Kinder glücklich machen können“, sagt die Borkwalderin, die in das Gewinnspiel mit einer übrig gebliebenen Spende aus ihrem Borkwalde-Topf gestartet ist, für die sie schon seit geraumer Zeit nach einem guten Zweck gesucht hatte.

Überraschung für die Kinder

„Mein Hintergrund bei der Geschichte war, dass die Kids Spaß haben, an der frischen Luft sind, die Erwachsenen durch unser Spiel das verantwortungsvolle Autofahren nicht vernachlässigen und stets gut auf Kinder im Straßenverkehr achten. Somit sind die Streetbuddys in meinen Augen perfekt für das Gewinnspiel“, erklärt Angelika Emmrich.

Einen Brief mit den Lösungen können die fleißigen Detektive in den blauen Briefkasten bei Angelika Emmrich in Borkwalde einwerfen oder eine E-Mail schreiben. „Die Kinder können ihre Lösungen einsenden, auch wenn sie nur einen Streetbuddy gesichtet haben“, sagt Angelika Emmrich, die noch eine Überraschung für die Kinder hat. Zehn Kinder dürfen jeweils einen Streetbuddy taufen. „Überlegt euch beim Suchen einfach schon mal, wie ihr ihn nennen würdet“, so ihr Aufruf an die jungen Detektive.

Kinder aus anderen Orten

Außerdem sind nicht nur die Kinder aus Borkwalde aufgerufen mitzumachen. „Sollten auch Kinder aus anderen Orten an unserem Gewinnspiel teilnehmen, werden wir unter ihnen einen Sonderpreis ziehen“, erklärt die Borkwalderin. Eine offizielle Ziehung der Gewinner aus der Lostrommel verbunden mit einem Treffen ist in Corona-Zeiten nicht möglich, daher hat Angelika Emmrich auch dafür schon eine Idee. „Ich bin dabei, meine Idee auszuarbeiten und sage nur: Borkwalder Bingo!“

Lesen Sie auch:

Borkwalder Kinder sind sicherer dank Streetbuddys

Von Johanna Uminski