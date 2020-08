Brück

Konzentriert und mit viel Elan malen die Jugendlichen an ihren Bildern. Entstehen soll dabei ein gemeinschaftliches Graffiti-Bild, das die Teilnehmer der „Summer in the City“-Veranstaltung am Ende des dreitägigen Workshops in und um die Lambertus-Kirche in Brück präsentieren.

Der Hip-Hop-Workshop bei „Summer in the city" in Brück wurde von den Jugendlichen sehr gut angenommen.

Neben der Graffiti-Gruppe zeigen die rund 50 Jugendlichen am Donnerstagabend auf der Bühne ihr können im Hip-Hop-Gesang und Songwriting, Tanz sowie ihren Film- und Fotoaufnahmen. Unterstützt werden sie von der gemeinnützigen Organisation Heartbeat, die mit ihrem Kreativbus aus Frankfurt am Main bundesweit unterwegs und nun nach Brück gekommen ist.

Die fünf Coaches aus dem Süden von Hessen begleiten die Jugendlichen durch das Programm. Für die Gruppe ist es nicht der erste Besuch. Bereits im Frühjahr dieses Jahres gaben sie einen Workshop unter der Federführung des CVJM Bad Belzig.

„Es ist wunderschön zu beobachten, wie die Jugendlichen in den Tagen an Selbstbewusstsein gewonnen und in den Projekten ihre Fähigkeiten gesteigert haben“, schwärmt Rico Montero, Geschäftsführer von Heartbeat, der auch die Harmonie innerhalb der Gruppen lobt. „Es ist ein respektvolles Miteinander – das ist gerade in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft wichtig. Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft von Morgen und da ist es wichtig, dass sie wissen, dass wir eine Einheit sind. Hier wird Nächstenliebe wirklich gelebt“, so Montero.

Das bestätigt auch Teilnehmerin Tilla Baier. „Das, was Heartbeat macht, finde ich sehr christlich. Es geht um Liebe, Toleranz und Nächstenliebe“, sagt die 25-Jährige, die es gut findet, dass auch eine Organisation außerhalb der Kirche den Jugendlichen ein solches Angebot macht. Die gebürtige Brückerin und Studentin der Religionspädagogik hat einen Solo-Part im Hip-Hop-Song übernommen. „Hier kann man sich ausprobieren ohne Scham, weil die Heartbeats so eine tolle Energie haben“, sagt Baier abschließend.

Summer in the city Die Veranstaltung „Summer in the city“ findet im Rahmen der Jugendwoche statt, die es seit zehn Jahren gibt. Die Veranstaltung wird finanziell unterstützt von der Stiftung Wilhelm von Türk, dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, dem Evangelischen Kirchenkreis sowie dem Landesjugendring Brandenburg. Während der Kinder- und Jugendwoche wurden 120 Mittagessen verteilt. Rund 70 Liter des Getränks Slush wurden während der Tage von den Kindern und Jugendlichen getrunken. Dafür wurden 15 Liter Sirup verbraucht.

Zusammenhalt in der Gruppe ist toll

Inhaltlich gehe es in dem Song, den die Jugendlichen geschrieben haben, um Ansprüche an Gott und Sehnsüchte, erklärt Anna Hocke. „Es geht um Beziehungen zu Gott, zu anderen und uns selber“, sagt die 15-Jährige aus Reesdorf. „Der Zusammenhalt in der Gruppe ist toll und wir haben Spaß. Ich lerne auch mehr über Gott“, sagt Anna Hocke, die bereits zum zweiten Mal bei der Jugendwoche dabei ist.

Lea Lachermund macht in der Hip-Hop-Tanzgruppe mit und ist begeistert. „Mir macht Tanzen Spaß“, sagt die 14-Jährige, die sich auf den Auftritt am Abend schon freut. „Ich bin schon etwas aufgeregt, wenn ich mich vertanzen würde“, so die Brückerin.

Angebot ist dieses Jahr besser besucht als sonst

Von Anbeginn der Brücker Kinder- und Jugendwoche ist Albert Kautz dabei und findet es nach all den Jahren noch immer toll. „Es macht Spaß, ich freue mich auf die Jugendgottesdienste und habe hier genug Spieler für den Tisch-Kicker“, sagt der Zwölfjährige. Bereits zum sechsten Mal dabei ist Lennert Pastrich. „Ich gehe in Potsdam zur Schule und freue mich, wenn ich hier wieder alle sehe. Ich komme nächstes Jahr auf jeden Fall wieder.“

Dass das Angebot dieses Jahr besser besucht ist als sonst, bestätigt Jan Schneider, Leiter der Jugendwoche. „Wir kooperieren auch mit Leuten aus Werder und haben viel Werbung gemacht. Und die Leute freuen sich, dass trotz Corona die Jugendwoche stattfindet“, sagt Jan Schneider von der Evangelischen Jugend Region Bad Belzig.

Das Fotografie-Team dokumentiert mit den Fotoapparaten den mehrtägigen Workshop. Quelle: Johanna Uminski

Von den etwa 50 Jugendlichen kommen grob ein Drittel aus Brück, das andere Drittel aus der Region wie Bad Belzig und Dippmannsdorf und die weiteren Teilnehmer aus Werder und Zerbst in Sachsen-Anhalt, berichtet der 39-Jährige. „Die Herausforderung in diesem Jahr bestand darin, Corona bedingt alles zu organisieren. Gerade auch die Mitarbeiter in der Küche mussten mit Mundschutz arbeiten. Wir wurden aber immer gut vom Jugendamt unterstützt“, sagt Jan Schneider.

Von Johanna Uminski