Brück

Eigentlich war Sven Neumann mit seinem zweiten Berufseinstieg in seinem Traumjob angekommen. Doch dann zwang ihn die Erkrankung an einem Gehirntumor, einen dritten Beruf zu erlernen. Seit August 2018 nun arbeitet er als angehender Theologe, Pfarrassistent, Religionslehrer und Gemeindepädagoge in der Evangelischen Kirchengemeinde Brück mit rund 3500 Gläubigen. Daneben ist Sven Neumann, der in Leegebruch bei Oranienburg zu Hause ist, auch für den Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) in Bad Belzig als Streetworker tätig. Im Sommer wird er mit seinem berufsbegleitenden Studium fertig.

Begonnen hat das Arbeitsleben des heute 45-Jährigen zunächst als Azubi und später als Beschäftigter der damaligen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Fünf Jahre blieb Sven Neumann dort. Doch der Zivildienst in einem Kinder- und Jugendheim für geistig und körperlich behinderte Menschen 1996 in Berlin bewirkte die erste berufliche Wende im Leben Sven Neumanns, so sehr ging er in der Förderung und Begleitung der ihm anvertrauten Jungen und Mädchen auf.

Anzeige

Aus 13 Monaten werden 20 Jahre

Sven Neumann vor dem Evangelischen Pfarramt in Brück, wo er als Pfarrassistent arbeitet. Quelle: privat

Was für 13 Monate geplant war als Wehrersatzdienst in einer sozialen Einrichtung, wurde für fast 20 Jahre berufliche Heimat für den gebürtigen West-Berliner, der in Waidmannslust aufgewachsen ist. Berufsbegleitend absolvierte er dazu 2000 bis 2003 die Ausbildung zum staatlich anerkannten Pädagogen und Erzieher.

Sven Neumann blieb bis 2015. Ein Schicksalsschlag zwang ihn, in einen dritten Beruf zu wechseln. „Dann gab es diesen Vorfall“, sagt er und ringt sich zu einem Lachen durch. Es ist ein Bitteres. Im Frühjahr 2015 diagnostizierten Ärzte bei ihm einen gutartigen Hirntumor. „Das führte dazu, dass ich mein Berufsleben aus gesundheitlichen Gründen noch einmal komplett ändern musste.“

Ehefrau rettet ihm das Leben

Der Hirntumor führte zu einem schweren, minutenlangen epileptischen Anfall. „Gott hat es so gewollt, dass meine Frau in dem Moment neben mir lag. Es war in der Nacht. Sie hat es zum Glück mitbekommen und konnte mir in dem Moment noch das Leben retten“, berichtet Sven Neumann. Katrin Neumann brachte ihren Mann in die stabile Seitenlage und alarmierte den Notarzt.

Sven Neumann musste mehrmals erleben, „dass Bewohner im Heim im Schlaf durch einen epileptischen Anfall, von dem niemand etwas mitbekam, sterben können.“ Nun traf ihn diese Lebensgefahr selbst.

„Dieser Vorfall hat sowohl mein als auch das Leben meiner Frau völlig umgeworfen und auf den Kopf gestellt.“ Im Frühjahr 2016 entfernten Mediziner den Tumor, zu groß war die Gefahr eines neuerlichen epileptischen Anfalls. „Man weiß nicht, wann er kommt, man kann sich nicht darauf einstellen, man kann ihn auch nicht verhindern“, sagt Sven Neumann.

Rückkehr in Beruf scheitert

Sein Versuch, Schritt für Schritt in seinen Beruf zurückzukehren, scheiterte. „Ich habe gemerkt, es geht nicht. Im beruflichen Alltag bin ich nicht mehr derselbe, bin reservierter, zurückgenommener. Ich traute mir nichts mehr zu.“ Die psychische Belastung in einer Einrichtung für körperlich und geistig behinderte Menschen „hat mich zu sehr mitgenommen. Ich war da kräftemäßig und auch geistig nicht mehr frei genug.“

Im beiderseitigen Einvernehmen löste Sven Neumann mit seinem Arbeitgeber den Anstellungsvertrag auf. Die Rehabilitation nach der Operation war nicht einfach. „Ich musste das Gleichgewicht wieder lernen, die kognitiven Fähigkeiten wieder herstellen.“

2016 war geprägt von der Gesundung und der Neuorientierung. Sven Neumann besuchte eine Bibelschule in Berlin, „um mich zu orientieren“. Das war der Impuls, 2017 ein berufsbegleitendes Studium der Theologie zu beginnen. Er absolviert es am Berliner Studienzentrum des Instituts für Gemeindebau und Weltmission, eine freikirchliche Bildungsstätte. Es sei damals die einzige Einrichtung gewesen, an der dies möglich gewesen sei.

Superintendent: „Mir sind die Hände gebunden“

Dass es eine freikirchliche Einrichtung ist, ist der Grund, warum sich Sven Neumann nach seinem Studienabschluss in diesem Sommer nicht auf die vakante Pfarrstelle in Brück bewerben kann, obwohl er Mitglied der Evangelischen Landeskirche ist. Dazu sagt Siegfried-Thomas Wisch, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg: „Zugangsvoraussetzung zum Pfarramt ist ein universitäres Studium an einer theologischen Fakultät einer Hochschule.“ Das erfülle das Studium an einem freikirchlichen Bildungszentrum nicht. „Mir sind da die Hände gebunden. Die Entscheidung dazu liegt beim Konsistorium der Landeskirche.“ Der Superintendent zollt dem angehenden Theologen Anerkennung: „Er leistet in Brück gute Arbeit.“

Arbeit mit Golzower Jugendlichen Sven Neumann wird für vorerst zwei Jahre auch die Arbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Golzow-Planebruch mit zehn Arbeitsstunden pro Woche unterstützen. Nach Angaben des Golzower Seelsorgers Oliver Notzke wird dies von der Wilhelm-von-Türk-Stiftung finanziert. Zuständig sein wird Sven Neumann für die Arbeit mit Konfirmanden und Jugendlichen in der Gemeinde. „Wir haben viele junge Menschen in der Gemeinde und wollen kirchliche Angebote platzieren und den Jugendlichen eine Heimat bieten, Orte zum Austausch und für Spiel und Spaß schaffen“, sagt Oliver Notzke. Flankiert werde das durch gemeinsame Projekte im Kirchenjahr und in den Freien. „Wir freuen uns auf das gemeinsame Wirken.“

Die Pastorenstelle ist seit dem Weggang des früheren Brücker Pfarrers Helmut Kautz im August 2020 vakant. „Wir hatten leider bisher keinen Bewerber“, sagt Siegfried-Thomas Wisch und hofft, dass sich das ändern wird.

Jugendarbeit in Nachbargemeinde

Angestellt in der Kirchengemeinde hat der damalige Pfarrer den angehenden Theologen Neumann. Der arbeitet nun als Pfarrassistent an der Seite des Vakanzvertreters Pfarrer Heino Winkler, der nun seit dem Sommer die offiziellen Amtshandlungen wie Hochzeiten, Beerdigungen und Taufen in der Gemeinde Brück vollzieht.

Auch nach seinem Studium werde es zumindest so 2021 weitergehen, sagt Sven Neumann. Zudem soll er die Jugendarbeit in der Evangelischen Nachbar-Kirchengemeinde Golzow-Planebruch mit zehn Wochenstunden verstärken. „Danach wird man weitersehen.“

Noch pendelt er jeden Tag von seiner Wohnung in Leegebruch die knapp 100 Kilometer nach Brück. Gerne würde er seine Familie, seine Frau Katrin, und die 2019 geborene Tochter nachholen. Zumal die Wohnung in Leegebruch zum 1. Februar 2021 wegen Eigenbedarfs des Vermieters gekündigt ist und die junge Familie eh auf Wohnungssuche ist. Doch dafür bräuchte Katrin Neumann auch eine Stelle als Erzieherin. Sie arbeitet unbefristet in einer Berliner Kita und ist die Hauptverdienerin der Familie.

Mit Fieberkrampf ins Krankenhaus

„Wir sind gerade etwas am Ende“, sagt Sven Neumann, erschöpfende Tage liegen hinter ihnen. Zunächst ging zwei Tage vor Weihnachten das Auto kaputt, auf das Sven Neumann für das Pendeln nach Brück angewiesen ist. Dann erlitt die kleine Tochter einen Fieberkrampf durch eine Infektion, es war nicht Corona, und musste ins Krankenhaus. „Wir sind einfach nur völlig fertig und gerädert.“ Silvester verbrachten Mutter und Tochter in der Kinderklinik getrennt vom Ehemann und Vater. Auch die Wohnungssuche strapaziert die Neumanns während der ohnehin schwierigen Pandemie-Situation.

Nun hofft Sven Neumann für sich und seine Lieben auf ein einfacheres Jahr 2021, nachdem das vergangene die persönliche Welt der Menschen erschüttert habe, sagt er. Glücklich aber ist Sven Neumann, seine berufliche Heimat in der Theologie gefunden zu haben. „Zusammen sind wir stark und können die Liebe und Barmherzigkeit weitergeben“, schrieb er Neujahr an Freunde und Bekannte.

Von Marion von Imhoff