Es war für sie nicht nur ihr täglich Brot, sondern eine Berufung fürs Leben. Mit ihrer Arbeit als Tagesmütter haben sich Ines Renner aus Borkheide und Wenke Schreiber aus Linthe einen Kindheitstraum erfüllt. Doch nun haben die beiden Frauen das Handtuch geworfen und ihre Tagespflegeeinrichtungen „Kwirlies“ und „Kleine Hasen“ für immer geschlossen.

Zur Galerie Ines Renner und Wenke Schreiber haben als Tagesmütter aufgehört. Ein paar Impressionen vom letzten Tag in Borkheide und Linthe.

„Der Abschied war für mich sehr emotional, wobei es mir immer schwergefallen ist, die Kinder zu verabschieden – in diesem Fall war aber klar, dass es nicht nur ein Abschied von den Kindern ist und nach dem Urlaub neue Kinder kommen, sondern dass es ein Abschied von einem ganzen Lebensabschnitt wird - geplant war eigentlich, dass ich bis zur Rente meine Berufung gefunden hätte“, sagt Wenke Schreiber, die 13 Jahre ihre „kleinen Hasen“ als Tagesmutter gepflegt hat.

Im Landkreis betreuten Tagespflegepersonen 2019 im Durchschnitt statistisch jeweils 4,1 Kinder. In den Jahren zuvor lag der Schlüssel noch bei 3,8. Gesunken ist die Zahl der Tageseltern im Kreis von 140 im Jahr 2018 auf 130 in Jahr 2019. Die Zahl schwanke, weil einige nur temporär tätig sind, teilte die Kreisverwaltung mit.

Nach über 15 Jahren musste auch Ines Renner von ihren „Kwirlies“ Abschied nehmen. „Es ist ein wehmütiges Gefühl, aber es war die richtige Entscheidung. Ich habe lange genug gekämpft und irgendwann muss man eine Entscheidung treffen und dabeibleiben“, sagt die Borkheiderin. Zum endgültigen Entschluss führten mehrere Gründe, die sich im Laufe der Jahre häuften, berichten beide.

Leistungsgerechtes Entgelt Laut „Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis-Potsdam-Mittelmark“ erhalten Tagespflegepersonen mit einer fachlichen Eignung ein leistungsgerechtes Entgelt. Das sieht in der Entgeltstufe 2 einen Stundensatz für Förderleistung in Höhe von 3,09 Euro pro Kind und Stunde vor. Der Stundensatz für die Sachkosten und für die Förderungsleistung beträgt in dieser Entgeltgruppe 4,88 Euro. Diesen Stundensatz erhalten Tagespflegepersonen mit einer Ausbildung als Säuglings- und Kinderkrankenschwester und Absolvent des Curriculums Sprache an der Fachhochschule Potsdam in Zusammenarbeit mit dem Institut für Fortbildung, Forschung und Entwicklung.

„Es geht um das Unverständnis über Entscheidungen von Ämtern, für die es auch keine eindeutigen gesetzlichen Grundlagen gibt, die Abhängigkeit von Ämtern, obwohl man die Risiken der Selbstständigkeit trägt, oft nicht planbare Arbeitszeiten, Vor- und Nacharbeiten, Existenzängste bei Krankheit, mangelnde Wertschätzung der Arbeit, Verlust der Privatsphäre und des Feierabendgefühls, da man ja „auf der Arbeit wohnt“, nennt Wenke Schreiber einige der Gründe.

Die Rahmenbedingungen sehen nur auf dem Papier schön aus, ergänzt Ines Renner. Gerade bei Kindern, die außerhalb der Öffnungszeiten betreut werden müssen, stimme die Aufwandsentschädigung nicht, erklärt die 46-Jährige. „Wir liegen bei der Einzelkindbetreuung bei über drei Euro.“

Für Wenke Schreiber war die Arbeit als Tagesmutter eine Berufung. Quelle: privat

Als Tagesmutter habe Ines Renner sich auch bei den Jugendhilfeausschusssitzungen nicht ernst genommen gefühlt. „Wenn dort etwas gesagt wurde, dann war das Schall und Rauch. Das ist schade.“ Auch bei der Finanzierung einer Supervision werden Tagespflegepersonen in Stich gelassen, betont Renner. „Dabei ist das wichtig, um sich auch über Fallgeschichten auszutauschen. Die Finanzierung sollte Aufgabe des Landkreises sein und nicht von uns getragen werden.“

Wenke Schreiber könnte sich vorstellen, jederzeit wieder als Tagesmutter zu arbeiten, aber nur, wenn sich die Rahmenbedingungen entscheidend ändern. Der Kinderbetreuung bleibt sie dennoch treu und unterstützt ab dem 10. August als Schulbegleiterin ein Kind im Alltag an einer Grundschule, sagt die Lintherin. „Für mich war es wichtig, weiterhin mit Kindern arbeiten zu können und dabei sozial abgesichert zu sein, zukünftig mit Kollegen zusammen zu arbeiten und geregelte Arbeitszeiten zu haben.“

50 bis 60 Arbeitsstunden pro Woche

Die Zahlen der Tagesmütter und -vater seien im Landkreis rückläufig, sagt Ines Renner. „Es fehlen immer mehr Kita- und Krippenplätzen. Man sollte fragen, woran das liegt und was man ändern kann“, betont die Borkheiderin. 50 bis 60 Arbeitsstunden pro Woche seien in der Tagespflege normal. „Das gehe einfach nicht“, so die Tagesmutter. Eine Tätigkeit im Familienzentrum könnte sich die 47-Jährige vorstellen. Noch habe Ines Renner nichts ins Konkretes in Aussicht.

„Ich blicke auf eine sehr schöne Zeit als Kinderbetreuerin, Animateurin, Köchin, Trösterin, Ausflugsplanerin, Vorschullehrerin, Streitschlichterin, Vorleserin, Zuhörerin, Entdeckerin, Sandkuchenkäuferin und vieles mehr“, sagt Wenke Schreiber wehmütig auf ihre Arbeit als Vollblut-Tagesmutter. „Es war für mich nie eine Selbstverständlichkeit, dass die Eltern mir ihre Kinder anvertraut haben. Dafür möchte ich mich bei ihnen bedanken“, betonen beide.

