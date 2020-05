Gemeinde rechnet Kita-Beiträge jetzt auf den Tag genau ab

Borkwalde

Die Elternbeiträge für die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen sollen in der Gemeinde Borkheide nun auf den Tag genau abgerechnet werden. Das haben die Gemeindevertreter auf einer eigens einberufenen Sitzung beschlossen. Sie war vor allem wegen dieser wichtigen Entscheidung einberufen worden.

„Ich begrüße Sie heute zum Experiment“, sagte Bürgermeister Andreas Kreibich ( SPD) zu Beginn der Sitzung. Sie fand unter strengen Hygiene-Bestimmungen samt Mundschutz, Mindestabstand, Desinfektionsmittel und Einweg-Schuhüberziehern dieses Mal in der Sporthalle der Borkheider Grundschule statt. Seit Beginn der Corona-Krise war es die erste Sitzung in Borkheide.

Notbetreuung nicht für alle möglich

Beim Thema Notbetreuung in den Kindertagesstätten zeigte der Brücker Amtsdirektor Marko Köhler ein Problem auf. „Die Notbetreuung wurde sukzessiv Woche für Woche ausweitet. Zu Recht. Ich kann das aus Sicht der Eltern verstehen“, betont der Vater von vier Kindern. Durch die Hygieneregeln können aber die Kinder nur in kleinen Gruppen betreut werden. „Das ist weder personell noch räumlich für alle Kinder möglich“, so Köhler. „Vor dem Problem stehen nicht nur wir, sondern auch viele andere Kommunen.“

Seit dem 18. März können Kinder in Kindertageseinrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht betreut werden. Das Land Brandenburg hat daher entschieden, den Trägern der Kitas für jeden Platz eine Pauschale zu erstatten. Seit dem 1. April fördert das Land die „Beitragsfreiheit“ für Eltern, die nicht die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Für jeden nicht in Anspruch genommenen Platz werden für Krippenkinder 160 Euro, für Kindergartenkinder 125 Euro sowie für Hortkinder 80 Euro erstattet.

Beitragsbescheid kommt rückwirkend

Nach derzeitiger Rechtslage werden den Trägern somit die Elternbeiträge für die Notbetreuung nicht erstattet, heißt es in der Beschlussvorlage. „Kommunen wie das Amt Brück haben den Landkreis Potsdam-Mittelmark sowie das Land Brandenburg mehrfach darauf hingewiesen, dass dieses Vorgehen zu einer Ungleichbehandlung von Eltern in finanzarmen und finanzstarken Kommunen führt“, so der Amtsdirektor weiter.

Daher gab es einen Vorschlag der Amtsverwaltung, dem alle Gemeindevertreter nun folgten: Den Eltern, die eine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, wird rückwirkend ein Beitragsbescheid für die tatsächliche Inanspruchnahme der Notbetreuung zugehen.

Gleiche Regel fürs Essengeld

„Wir können nicht Monatsbeiträge abfordern“, erklärt Marko Köhler den Vorschlag. Denn selbst wenn jemand Anspruch auf eine Notbetreuung hat, könne er sein Kind nicht jeden Tag zur Kita bringen. Daher sei es die „rechtlich sauberste Lösung“, auf den Tag genau abzurechnen.

Genauso wolle die Gemeinde auch mit der Abrechnung des Essengeldes umgehen, so Köhler weiter. „Selbstverständlich werden wir den Eltern die überbezahlten Beiträge nicht in Rechnung stellen, weil ihr Kind nicht in der Kita war oder nicht gehen konnte. Keine Leistung, keine Bezahlung.“

Unterschiede im Amt möglich

Der Amtsdirektor verwies im Zusammenhang mit der auf den Tag genauen Abrechnung darauf, dass es dabei im Amtsgebiet verschiedene Regelungen geben könne. Das ist begründet durch die unterschiedlichen Voraussetzungen und Beschlüsse, die dort jeweils gefasst wurden.

