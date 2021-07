Borkheide

Eine heiße Spur gibt es jetzt offenbar zu einem dringend verdächtigen Brandstifter des dubiosen Großfeuers in einem Borkheider Industriebetrieb vom Sonntag. Wie die Polizei am Montag der MAZ mitteilte, ermittelt die Kriminalpolizei nach dem Hinweis eines Zeugen. Er habe sich im Laufe des Nachmittags gemeldet und Hinweise gegeben zu einem Verdächtigen.

Eine Lagerhalle der Firma Rodenberg in Borkheide brannte Sonntag aus. Quelle: Julian Stähle

Dieser sei mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, schildert Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West, am Montag gegenüber der MAZ. Nähere Angaben zu der Person machte die Polizei zunächst nicht.

Randalierer hinterlassen Spuren

Im Rahmen der Ermittlungen rund um den Brandort waren weitere Dinge aufgefallen. Denen gehen die Kriminalisten nun nach. Festgestellt wurde, dass Unbekannte auf dem Firmengelände Fensterscheiben eingeschlagen und zwei kleine Container umgeworfen haben.

Nach dem verheerenden Brand zeichnet sich bereits ein enormer Schaden ab für die betroffene Firma Rodenberg. Sie produziert auf dem Gelände nahe des Borkheider Bahnhofes am Hans-Grade-Platz Türsysteme. Personen waren nicht in Gefahr durch das plötzliche Feuer.

Viel Technik vernichtet von Flammen

„Wir gehen nach ersten Schätzungen von einem Schaden von 250.000 bis 300.000 Euro aus“, sagte Sven Genilka, der Betriebsleiter, am Montag der MAZ. Das Feuer war am Sonntag gegen 11.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in einer Lagerhalle auf dem Betriebshof ausgebrochen. Vernichtet wurden darin zwei Gabelstapler, hochwertige Maschinen sowie Werkzeuge und Service-Geräte wie Rasenmäher und weitere Technik.

Im Umfeld des Brandes einer Lagerhalle der Firma Rodenberg in Borkheide hat die Polizei ermittelt. Womöglich bereits mit Erfolg. Quelle: Julian Stähle

„Die Halle ist zum großen Teil ausgebrannt.Wir müssen sehen, ob wir sie überhaupt noch wieder aufbauen können“, sagt der Leiter des Betriebes. Größtes Problem sei aktuell der Ausfall des Stroms für die vier Produktionshallen. Denn in der vom Feuer beschädigten Lagerhalle befand sich auch ein zentraler Verteilerkasten des Betriebes.

Zwangspause ist Katastrophe

„Wir müssen nun sehen, dass wir mit Kabeln und Notstromaggregaten arbeiten, um wieder produzieren zu können“, erklärt Genilka. „Im Moment ist nämlich richtig viel zu tun mit vielen Aufträgen“. Die Zwangspause für den Betrieb mit 73 Leuten sei auch deshalb eine Katastrophe.

Die intensiveren Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen durch Kriminaltechniker indes erst noch an. „Sie können vor Ort erst genauer vorgehen, wenn der Löschschaum, den die Feuerwehren einsetzen mussten, sich verflüchtigt hat“, sagt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West am Montag.

Der Brand einer Lagerhalle der Firma Rodenberg in Borkheide forderte am Sonntag viele Einsatzkräfte. Quelle: Julian Stähle

Dankbar ist Betriebsleiter Sven Genilka den Feuerwehren, die noch größeren Schaden schnell verhindert hätten: „Das hat alles super geklappt, dafür haben wir uns schon bedankt“, sagt der Rodenberg-Betriebsleiter.

Rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz

„Insgesamt waren rund 70 Leute am Sonntag bis in den späten Nachmittag hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt“, erzählt Sascha Hohenstein, der Ortswehrführer aus Borkheide. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die circa 20 mal 30 Meter große Lagerhalle in Vollbrand. „Durch einen massiven Kräfteeinsatz der freiwilligen Feuerwehren konnte der Brand selbst binnen weniger Minuten unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf benachbarte Produktionshallen verhindert werden“, erklärt Polizeisprecher Bergholz.

Unter Einsatzleitung des stellvertretenden Ortswehrführers Michael Leonhardt waren Fahrzeuge und Löschkräfte auch aus Borkwalde, Brück, Deutsch Bork, Beelitz sowie aus Fichtenwalde angerückt.

Löschbrunnen am richtigen Platz

Gut zehn Leute waren im Wechsel unter schwerem Atemschutz gegen das stark rußende Feuer vorgegangen. „Zum Glück waren genügend Leute mit dieser Qualifikation schnell verfügbar am Sonntag“, so Hohenstein. „Unter der Woche hätte das schon anders aussehen können, wenn viele unserer Feuerwehrleute auswärts arbeiten“, sagt der Borkheider Ortswehrführer.

Der Brand einer Lagerhalle der Firma Rodenberg in Borkheide forderte am Sonntag viele Einsatzkräfte. Sie kamen auch aus Brück und Beelitz. Quelle: Julian Stähle

Gut bewährt habe sich beim Löscheinsatz ein Tiefbrunnen an der Neuendorfer Straße. „Wir hatten ihn damals extra genau dort neu anlegen lassen, um das Gewerbegebiet sicher mit Löschwasser versorgen zu können. Das hat Sonntag bestens funktioniert“, erklärt Sascha Hohenstein.

Von Thomas Wachs