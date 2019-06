Brück

Die Tierschutzorganisation Peta hat am Donnerstag in einem offenen Brief an das Veterinäramt des Landkreises Potsdam-Mittelmark gefordert, die „Titanen der Rennbahn“ am Wochenende in Brück „wegen der enormen Hitzebelastung“ abzusagen.

Jährlich würden bei der Veranstaltung Pferde mit fragwürdigen Mitteln dazu gebracht, sich bis an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit zu verausgaben – etwa durch das Ziehen schwerer beziehungsweise gebremster Kutschen.

Veranstaltung soll untersagt werden

„Angesichts der Hitzewelle und den zu erwartenden Temperaturen am Wochenende jenseits der 35-Grad-Marke, bitte ich Sie dringend, die Veranstaltung zu untersagen“, schreibt Peter Höffken, Fachleitung Peta-Kampagnenteam.

Er erinnert daran, dass in Berlin und Potsdam die Fahrten mit Pferdekutschen ab Temperaturen von 30 Grad aus Gründen der Tiergesundheit nicht mehr zugelassen seien.

„In Brück hingegen werden die Pferde durch das Abverlangen von Extremleistungen in einem Maße beansprucht, die in Kombination mit den erwarteten Temperaturen nicht mehr als tierschutzkonform zu werten ist“, sagt Höffken weiter. „Zahlreiche Videos im Internet der letztjährigen Veranstaltungen zeigen die enorme Belastung.“ Es sei höchst fahrlässig, die Veranstaltung stattfinden zu lassen.

Das Veterinäramt ist laut Landkreis-Sprecher Kai-Uwe Schwinzert bereits mit der Tierschutzorganisation in Kontakt getreten. Eine Absage der Veranstaltung – wie von Peta gefordert – sei jedoch keine verhältnismäßige Maßnahme.

„Das Veterinäramt trifft zusammen mit dem Veranstalter weitgehende Maßnahmen, um dem Tierwohl zu entsprechen“, sagt Kai-Uwe-Schwinzert weiter. Die Veterinäre seien zur Stunde in Brück.

Von Josephine Mühln